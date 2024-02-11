Микроавтобус столкнулся с фурой на Харьковщине: 12 человек в больнице (фото)

12 человек пострадали в результате ДТП, которое произошло около 10:20 10 февраля в поселке Малиновка Чугуевского района.

На автодороге «Чугуев-Меловое» столкнулись грузовик DAF со спецприцепом и микроавтобус Volkswagen LT 35, перевозивший 11 пассажиров, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Предварительно, водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения.

Травмы разной степени тяжести получили 33-летний водитель микроавтобуса и 11 его пассажиров, в том числе две несовершеннолетние девочки. Всех пострадавших госпитализировали в разные учреждения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.



Фото: ГУ НП в Харьковской области