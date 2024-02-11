Микроавтобус столкнулся с фурой на Харьковщине: 12 человек в больнице (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
12 человек пострадали в результате ДТП, которое произошло около 10:20 10 февраля в поселке Малиновка Чугуевского района.
На автодороге «Чугуев-Меловое» столкнулись грузовик DAF со спецприцепом и микроавтобус Volkswagen LT 35, перевозивший 11 пассажиров, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Предварительно, водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения.
Травмы разной степени тяжести получили 33-летний водитель микроавтобуса и 11 его пассажиров, в том числе две несовершеннолетние девочки. Всех пострадавших госпитализировали в разные учреждения.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грузовик, ДТП, малиновка, микроавтобус, полиция, Харьков, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 14:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 человек пострадали в результате ДТП, которое произошло около 10:20 10 февраля в поселке Малиновка Чугуевского района".