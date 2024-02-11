Live
  • Вс 11.02.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

Микроавтобус столкнулся с фурой на Харьковщине: 12 человек в больнице (фото)

Происшествия 14:13   11.02.2024
Елена Нагорная
Микроавтобус столкнулся с фурой на Харьковщине: 12 человек в больнице (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

12 человек пострадали в результате ДТП, которое произошло около 10:20 10 февраля в поселке Малиновка Чугуевского района.

На автодороге «Чугуев-Меловое» столкнулись грузовик DAF со спецприцепом и микроавтобус Volkswagen LT 35, перевозивший 11 пассажиров, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Предварительно, водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения.

Травмы разной степени тяжести получили 33-летний водитель микроавтобуса и 11 его пассажиров, в том числе две несовершеннолетние девочки. Всех пострадавших госпитализировали в разные учреждения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

Читайте также: Смертельное ДТП в Харьковской области: Mercedes Smart взлетел в кювет

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Микроавтобус столкнулся с фурой на Харьковщине: 12 человек в больнице (фото)
Микроавтобус столкнулся с фурой на Харьковщине: 12 человек в больнице (фото)
11.02.2024, 14:13
Есть ли угроза наступления войск РФ на Харьков — оперативные данные военных
Есть ли угроза наступления войск РФ на Харьков — оперативные данные военных
11.02.2024, 11:03
Новое руководство ВСУ: Зеленский назначил главу Сухопутных войск и не только
Новое руководство ВСУ: Зеленский назначил главу Сухопутных войск и не только
11.02.2024, 13:25
Смертельное ДТП на Харьковщине: Mercedes Smart слетел в кювет
Смертельное ДТП на Харьковщине: Mercedes Smart слетел в кювет
11.02.2024, 12:11
Жителей Водяного, где от авиаудара погибла женщина, призывают эвакуироваться
Жителей Водяного, где от авиаудара погибла женщина, призывают эвакуироваться
11.02.2024, 12:57
Главные новости Харькова 11.02: удар КАБами, фронт, траур по погибшим
Главные новости Харькова 11.02: удар КАБами, фронт, траур по погибшим
11.02.2024, 13:03

Новости по теме:

14:16
ДТП с пострадавшим на Харьковщине: столкнулись грузовик и легковушка (фото)
18:18
Стало плохо за рулем: в Харькове патрульные помогли водителю грузовика
20:47
Горящий Урал и раненый оккупант: работа дрона на Купянском направлении (видео)
08:40
Фура загорелась на трассе под Харьковом — ГСЧС
19:14
Под Харьковом во время движения загорелся грузовик

Вы читали новость: «Микроавтобус столкнулся с фурой на Харьковщине: 12 человек в больнице (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 14:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 человек пострадали в результате ДТП, которое произошло около 10:20 10 февраля в поселке Малиновка Чугуевского района".