Мікроавтобус зіткнувся з фурою на Харківщині: 12 людей у лікарні (фото)

12 людей постраждало внаслідок ДТП, що сталася близько 10:20 10 лютого у селі Малинівка Чугуївського району.

На автодорозі “Чугуїв-Мілове” зіткнулися вантажівка DAF зі спецпричепом та мікроавтобус Volkswagen LT 35, який перевозив 11 пасажирів, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Попередньо, водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 33-річний водій мікроавтобуса та 11 його пасажирів, зокрема дві неповнолітні дівчинки. Усіх постраждалих ушпиталили до різних установ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.



Фото: ГУ НП у Харківській області