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Мікроавтобус зіткнувся з фурою на Харківщині: 12 людей у лікарні (фото)

Події 14:13   11.02.2024
Олена Нагорна
Мікроавтобус зіткнувся з фурою на Харківщині: 12 людей у лікарні (фото)

12 людей постраждало внаслідок ДТП, що сталася близько 10:20 10 лютого у селі Малинівка Чугуївського району.

На автодорозі “Чугуїв-Мілове” зіткнулися вантажівка DAF зі спецпричепом та мікроавтобус Volkswagen LT 35, який перевозив 11 пасажирів, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Попередньо, водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 33-річний водій мікроавтобуса та 11 його пасажирів, зокрема дві неповнолітні дівчинки. Усіх постраждалих ушпиталили до різних установ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 14:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 людей постраждали внаслідок ДТП, що сталася близько 10:20 10 лютого в селищі Малинівка Чугуївського району".