Мікроавтобус зіткнувся з фурою на Харківщині: 12 людей у лікарні (фото)
12 людей постраждало внаслідок ДТП, що сталася близько 10:20 10 лютого у селі Малинівка Чугуївського району.
На автодорозі “Чугуїв-Мілове” зіткнулися вантажівка DAF зі спецпричепом та мікроавтобус Volkswagen LT 35, який перевозив 11 пасажирів, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Попередньо, водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху.
Травми різного ступеня тяжкості отримали 33-річний водій мікроавтобуса та 11 його пасажирів, зокрема дві неповнолітні дівчинки. Усіх постраждалих ушпиталили до різних установ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- Категорії: Події, Харків; Теги: грузовик, ДТП, малиновка, микроавтобус, поліція, Харків, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 14:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 людей постраждали внаслідок ДТП, що сталася близько 10:20 10 лютого в селищі Малинівка Чугуївського району".