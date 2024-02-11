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Смертельна ДТП на Харківщині: Mercedes Smart злетів у кювет

Події 12:11   11.02.2024
Олена Нагорна
Смертельна ДТП на Харківщині: Mercedes Smart злетів у кювет

У ДТП поблизу села Бригадирівка Ізюмського району Харківської області загинув 45-річний водій.

9 лютого на автодорозі Е-40 “Київ-Харків-Довжанський” чоловік не впорався з керуванням, і його Mercedes Smart злетів у кювет, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Пасажиру надали допомогу на місці, від ушпиталення він відмовився. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження.

Загалом минулої доби на Харківщині сталося 40 ДТП, в яких дві людини загинули та 13 отримали травми. Правоохоронці склали 11 адмінпротоколів за порушення ПДР: два – за керування авто у стані сп’яніння, п’ять – за водіння без документів, чотири – за перевищення швидкості.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 12:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДТП поблизу села Бригадирівка Ізюмського району Харківської області загинув 45-річний водій.".