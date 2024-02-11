Смертельное ДТП на Харьковщине: Mercedes Smart слетел в кювет
В ДТП вблизи села Бригадировка Изюмского района Харьковской области погиб 45-летний водитель.
9 февраля на автодороге Е-40 «Киев-Харьков-Довжанский» мужчина не справился с управлением, и его Mercedes Smart слетел в кювет, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пассажиру оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. По факту ДТП открыто уголовное производство.
Всего за прошедшие сутки на Харьковщине произошло 40 ДТП, в которых два человека погибли и 13 получили травмы. Правоохранители составили 11 админпротоколов за нарушение ПДД: два — за управление авто в состоянии опьянения, пять — за вождение без документов, четыре — за превышение скорости.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 12:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП вблизи села Бригадировка Изюмского района Харьковской области погиб 45-летний водитель.".