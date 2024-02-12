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Смертельна ДТП на Харківщині: зіткнулися легковик і самоскид

Події 12:14   12.02.2024
Олена Нагорна
Смертельна ДТП на Харківщині: зіткнулися легковик і самоскид

65-річний чоловік загинув внаслідок ДТП у районі селища Нова Водолага Харківського району 10 лютого. Він був за кермом “ВАЗ-2110”, і його авто зіткнулося із самоскидом.

Аварія сталася на автодорозі “Харків-Сімферополь-Ялта”, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Водій легковика від травм загинув на місці, його пасажирка не постраждала. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Загалом минулої доби на Харківщині сталося 28 ДТП, в яких одна людина загинула та 25 отримали травми. Правоохоронці також викрили двох водіїв у стані сп’яніння.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 12:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "65-річний чоловік загинув внаслідок ДТП у районі селища Нова Водолага Харківського району 10 лютого".