Смертельна ДТП на Харківщині: зіткнулися легковик і самоскид
65-річний чоловік загинув внаслідок ДТП у районі селища Нова Водолага Харківського району 10 лютого. Він був за кермом “ВАЗ-2110”, і його авто зіткнулося із самоскидом.
Аварія сталася на автодорозі “Харків-Сімферополь-Ялта”, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Водій легковика від травм загинув на місці, його пасажирка не постраждала. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Загалом минулої доби на Харківщині сталося 28 ДТП, в яких одна людина загинула та 25 отримали травми. Правоохоронці також викрили двох водіїв у стані сп’яніння.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, Новая Водолага, поліція, самосвал, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 12:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "65-річний чоловік загинув внаслідок ДТП у районі селища Нова Водолага Харківського району 10 лютого".