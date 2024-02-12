Смертельна ДТП на Харківщині: зіткнулися легковик і самоскид

65-річний чоловік загинув внаслідок ДТП у районі селища Нова Водолага Харківського району 10 лютого. Він був за кермом “ВАЗ-2110”, і його авто зіткнулося із самоскидом.

Аварія сталася на автодорозі “Харків-Сімферополь-Ялта”, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Водій легковика від травм загинув на місці, його пасажирка не постраждала. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Загалом минулої доби на Харківщині сталося 28 ДТП, в яких одна людина загинула та 25 отримали травми. Правоохоронці також викрили двох водіїв у стані сп’яніння.