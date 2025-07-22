Нового руководителя полиции назначили в одну из громад Харьковщины
Исполнять обязанности начальника отделения полиции №3 Харьковского РУП №1 будет подполковник Роман Пеленчук.
О его назначении сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Нового главного полицейского в Нововодолажской громаде представлял начальник ГУНП Петр Токарь.
Коллеги назначенца отметили, что у Пеленчука большой опыт работы.
«До назначения Роман Пеленчук занимал должность заместителя начальника отдела полиции – начальника следственного отделения ОП №1 Чугуевского районного управления полиции», — проинформировали в отделе коммуникации.
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Отметим, после своего прибытия в Харьковскую область Петр Токарь достаточно активно проводит замены руководителей полиции в районах, городах и громадах. 23 мая он представил нового начальника территориального подразделения полиции в городе Златополь Аркадия Глущенко. А 1 мая за один день провел сразу четыре представления.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: назначение, Новая Водолага, новости Харькова, полиция, Токарь;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 19:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнять обязанности начальника отделения полиции №3 Харьковского РУП №1 будет подполковник Роман Пеленчук".