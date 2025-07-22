Live
  • Вт 22.07.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.79

Нового руководителя полиции назначили в одну из громад Харьковщины

Общество 19:45   22.07.2025
Оксана Горун
Нового руководителя полиции назначили в одну из громад Харьковщины

Исполнять обязанности начальника отделения полиции №3 Харьковского РУП №1  будет подполковник Роман Пеленчук.

О его назначении сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Нового главного полицейского в Нововодолажской громаде представлял начальник ГУНП Петр Токарь.

Коллеги назначенца отметили, что у Пеленчука большой опыт работы.

«До назначения Роман Пеленчук занимал должность заместителя начальника отдела полиции – начальника следственного отделения ОП №1 Чугуевского районного управления полиции», — проинформировали в отделе коммуникации.

Читайте также: Харьковский ОТЦК и СП получил нового начальника: подробности

Отметим, после своего прибытия в Харьковскую область Петр Токарь достаточно активно проводит замены руководителей полиции в районах, городах и громадах. 23 мая он представил нового начальника территориального подразделения полиции в городе Златополь Аркадия Глущенко. А 1 мая за один день провел сразу четыре представления.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Есть работа в Харьковском зоопарке: вакантна одна из руководящих должностей
Есть работа в Харьковском зоопарке: вакантна одна из руководящих должностей
22.07.2025, 14:36
Штормовое предупреждение на 23 июля по Харькову и области: гроза, шквалы, град
Штормовое предупреждение на 23 июля по Харькову и области: гроза, шквалы, град
22.07.2025, 14:06
Взрыв в парке отдыха в Харькове: ударил российский БпЛА, второй не детонировал
Взрыв в парке отдыха в Харькове: ударил российский БпЛА, второй не детонировал
22.07.2025, 18:44
Два «прилета» российских БпЛА «Черника» зафиксировали в Харькове — Терехов
Два «прилета» российских БпЛА «Черника» зафиксировали в Харькове — Терехов
22.07.2025, 17:09
Харьковчан приглашают на службу в НГУ: какие условия и вакансии
Харьковчан приглашают на службу в НГУ: какие условия и вакансии
22.07.2025, 16:04
Сколько детей в Харькове смогут ходить в школу хотя бы иногда, рассказал мэр
Сколько детей в Харькове смогут ходить в школу хотя бы иногда, рассказал мэр
22.07.2025, 20:46

Новости по теме:

16:19
В Харькове – новый главный архитектор города: что о нем известно
06:00
Сегодня 2 марта: какой праздник и день в истории
13:27
«Любимый антивакцинатор Трампа» Кеннеди привил своих детей — письмо Сенату
13:08
Синегубов больше года не может найти себе первого зама
10:44
Новый зам Синегубова: чем займется чиновник с тремя дипломами

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Нового руководителя полиции назначили в одну из громад Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 19:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнять обязанности начальника отделения полиции №3 Харьковского РУП №1  будет подполковник Роман Пеленчук".