Нового руководителя полиции назначили в одну из громад Харьковщины

Исполнять обязанности начальника отделения полиции №3 Харьковского РУП №1 будет подполковник Роман Пеленчук.

О его назначении сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Нового главного полицейского в Нововодолажской громаде представлял начальник ГУНП Петр Токарь.

Коллеги назначенца отметили, что у Пеленчука большой опыт работы.

«До назначения Роман Пеленчук занимал должность заместителя начальника отдела полиции – начальника следственного отделения ОП №1 Чугуевского районного управления полиции», — проинформировали в отделе коммуникации.

Отметим, после своего прибытия в Харьковскую область Петр Токарь достаточно активно проводит замены руководителей полиции в районах, городах и громадах. 23 мая он представил нового начальника территориального подразделения полиции в городе Златополь Аркадия Глущенко. А 1 мая за один день провел сразу четыре представления.