Массовые назначения в полиции Харьковщины: четыре новых руководителя (фото)

Главный полицейский Харьковщины Петр Токарь представил подчиненным в четырех подразделениях новых начальников, сообщила 1 мая пресс-служба ГУНП.

Из Сумской области в Харьковскую перевели нового и.о. начальника Управления полиции охраны Олега Антонюка. Его Петр Токарь, также переведенный в Харьков из Сум, представлял коллективу вместе с заместителем начальника Департамента полиции охраны Вадимом Лукичевым.

В других подразделениях произошли следующие изменения:

🔹Территориальное подразделение полиции в Люботине возглавил полковник Юрий Попельнюк. Прежде он руководил отделом полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области.

🔹Отдел полиции в Новобаварском районе Харькова возглавил Виктор Веревка.

🔹Юрий Цап теперь будет руководить отделением полиции №1 ХРУП №1 по обслуживанию аэропорта.

«Как отметил глава полиции Харьковщины, все новоназначенные офицеры имеют значительный опыт работы на руководящих должностях, в том числе и во время полномасштабного вторжения», — подчеркнули в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.