Массовые назначения в полиции Харьковщины: четыре новых руководителя (фото)
Главный полицейский Харьковщины Петр Токарь представил подчиненным в четырех подразделениях новых начальников, сообщила 1 мая пресс-служба ГУНП.
Из Сумской области в Харьковскую перевели нового и.о. начальника Управления полиции охраны Олега Антонюка. Его Петр Токарь, также переведенный в Харьков из Сум, представлял коллективу вместе с заместителем начальника Департамента полиции охраны Вадимом Лукичевым.
В других подразделениях произошли следующие изменения:
🔹Территориальное подразделение полиции в Люботине возглавил полковник Юрий Попельнюк. Прежде он руководил отделом полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области.
🔹Отдел полиции в Новобаварском районе Харькова возглавил Виктор Веревка.
🔹Юрий Цап теперь будет руководить отделением полиции №1 ХРУП №1 по обслуживанию аэропорта.
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«Как отметил глава полиции Харьковщины, все новоназначенные офицеры имеют значительный опыт работы на руководящих должностях, в том числе и во время полномасштабного вторжения», — подчеркнули в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 19:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный полицейский Харьковщины Петр Токарь представил подчиненным в четырех подразделениях новых начальников, сообщила 1 мая пресс-служба ГУНП".