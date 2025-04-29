В полиции Харьковщины – снова кадровые изменения: подробнее

Временно исполняющим обязанности начальника отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1 стал подполковник Антон Федоров.

Как отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, Федоров – опытный оперативник, в том числе занимал должность заместителя начальника криминальной полиции в отделе Холодногорского района.

«Это непростое подразделение с большой нагрузкой — в зоне обслуживания четыре громады и два города. Здесь необходимо сильное, профессиональное руководство. Уверен, что Антон Игоревич сможет достойно справиться с новыми задачами», — сказал глава облуправления Нацполиции Петр Токарь.

Федоров надеется, что коллектив под его руководством сможет сохранить и приумножить положительные наработки подразделения, а также эффективно выполнять все задачи.

Напомним, до этого нового руководителя назначили в отделе полиции №1 Харьковского райуправления №2 ГУ Нацполиции в Харьковской области (Индустриальный отдел полиции). Также новые руководители – в отделе полиции №2 Харьковского РУП №1, обслуживаемом Слободским районом Харькова, и в отделении полиции №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области (Харьков-Пассажирский).