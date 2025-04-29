В полиции Харьковщины – снова кадровые изменения: подробнее
Временно исполняющим обязанности начальника отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1 стал подполковник Антон Федоров.
Как отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, Федоров – опытный оперативник, в том числе занимал должность заместителя начальника криминальной полиции в отделе Холодногорского района.
«Это непростое подразделение с большой нагрузкой — в зоне обслуживания четыре громады и два города. Здесь необходимо сильное, профессиональное руководство. Уверен, что Антон Игоревич сможет достойно справиться с новыми задачами», — сказал глава облуправления Нацполиции Петр Токарь.
Федоров надеется, что коллектив под его руководством сможет сохранить и приумножить положительные наработки подразделения, а также эффективно выполнять все задачи.
Напомним, до этого нового руководителя назначили в отделе полиции №1 Харьковского райуправления №2 ГУ Нацполиции в Харьковской области (Индустриальный отдел полиции). Также новые руководители – в отделе полиции №2 Харьковского РУП №1, обслуживаемом Слободским районом Харькова, и в отделении полиции №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области (Харьков-Пассажирский).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кадры, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 15:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Временно исполняющим обязанности начальника отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1 стал подполковник Антон Федоров.".