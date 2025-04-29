Школьницу в Харькове завербовали спецслужбы РФ – СБУ о ее «заданиях»
Несовершеннолетнюю девушку в Харькове подозревают в работе в РФ. По данным следствия, по заказу вражеских спецслужб фигурантка поджигала военные авто.
Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурантка — ученица одной из местных школ. Отмечается, что в августе, когда девушке было 15 лет, она подожгла два служебных внедорожника ВСУ – джип и пикап. Никто из людей не пострадал, но эти машины на длительное время были выведены из строя.
Правоохранители установили, что в обоих случаях фигурантка использовала легковоспламеняющуюся смесь, которой обливала капот и переднюю часть автомобилей и поджигала.
«Также она снимала совершенные ею преступления на камеру своего мобильного телефона и отправляла с помощью Telegram российскому куратору. С этим представителем врага злоумышленница также согласовывала выбор объектов для поджогов и подробные планы их совершения», — отметили в СБУ.
Также сообщается, что девушка искала легкого заработка, поэтому и согласилась на предложение одного из российских Telegram-каналов – за деньги совершать поджоги военных автомобилей.
Фигурантке сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ), рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Кроме того, действия фигурантки подпадают под признаки ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ). Однако, учитывая возраст подозреваемой, она не может быть привлечена к уголовной ответственности по этой статье.
«Правоохранители решают вопрос об обращении в суд с ходатайством о применении к несовершеннолетней принудительной меры воспитательного характера», — добавили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несовершеннолетнюю девушку в Харькове подозревают в работе в РФ. По данным следствия, по заказу вражеских спецслужб фигурантка поджигала военные авто.".