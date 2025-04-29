Live
  • Вт 29.04.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.74
  • EUR 47.39

Вину не признал: уклониста с Харьковщины на три года отправили в тюрьму

Общество 12:06   29.04.2025
Виктория Яковенко
Вину не признал: уклониста с Харьковщины на три года отправили в тюрьму Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд вынес приговор 32-летнему жителю села Богодаровка Купянского района, который пытался избежать мобилизации.

«В мае 2023 года жителя признали годным к прохождению военной службы. Не согласившись с постановлением комиссии, мужчина повторно прошел обследование и снова получил заключение о пригодности», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Уже в сентябре мужчина получил повестку для направления в воинскую часть, однако фигурант за ней не явился.

«При этом законных оснований для отсрочки у него не было и фактически решил не выполнять свою конституционную обязанность, уклонившись от призыва», — отметили правоохранители.

В суде мужчина вину не признал и отказался давать показания, добавили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Ему назначили три года тюрьмы.

Читайте также: Пару планов для побега за границу: в Харькове разоблачили схему для уклонистов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Чего ожидать от погоды в мае: прогноз для Харькова и области
Чего ожидать от погоды в мае: прогноз для Харькова и области
28.04.2025, 13:48
Большой пожар тушили ночью в Харькове: что случилось (фото)
Большой пожар тушили ночью в Харькове: что случилось (фото)
29.04.2025, 09:46
Новости Харькова — главное за 29 апреля: в Харькове собирают депутатов, пожар
Новости Харькова — главное за 29 апреля: в Харькове собирают депутатов, пожар
29.04.2025, 11:41
Сегодня 29 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 апреля: какой праздник и день в истории
29.04.2025, 06:00
Заморозки не отступают: прогноз погоды в Харькове и области на 29 апреля
Заморозки не отступают: прогноз погоды в Харькове и области на 29 апреля
28.04.2025, 18:30
Русский язык отступает: как говорят в быту на Харьковщине и украинском Донбасе
Русский язык отступает: как говорят в быту на Харьковщине и украинском Донбасе
29.04.2025, 11:05

Новости по теме:

11:00
Януковича приговорили за побег из Украины: официально
21:36
8 лет суд дал насильнику, напавшему на 17-летнюю девушку в Харькове
19:20
Зарезали женщин: суд вынес приговор в деле о двойном убийстве на Харьковщине
13:39
15 лет за госизмену: экс-майора полиции с Харьковщины приговорили
15:00
Наводчика с собакой в ​​Харькове приговорили: проведет в тюрьме семь лет

Вы читали новость: «Вину не признал: уклониста с Харьковщины на три года отправили в тюрьму»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор 32-летнему жителю села Богодаровка Купянского района, который пытался избежать мобилизации.".