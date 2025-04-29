Вину не признал: уклониста с Харьковщины на три года отправили в тюрьму

Суд вынес приговор 32-летнему жителю села Богодаровка Купянского района, который пытался избежать мобилизации.

«В мае 2023 года жителя признали годным к прохождению военной службы. Не согласившись с постановлением комиссии, мужчина повторно прошел обследование и снова получил заключение о пригодности», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Уже в сентябре мужчина получил повестку для направления в воинскую часть, однако фигурант за ней не явился.

«При этом законных оснований для отсрочки у него не было и фактически решил не выполнять свою конституционную обязанность, уклонившись от призыва», — отметили правоохранители.

В суде мужчина вину не признал и отказался давать показания, добавили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Ему назначили три года тюрьмы.