Вину не признал: уклониста с Харьковщины на три года отправили в тюрьму
Суд вынес приговор 32-летнему жителю села Богодаровка Купянского района, который пытался избежать мобилизации.
«В мае 2023 года жителя признали годным к прохождению военной службы. Не согласившись с постановлением комиссии, мужчина повторно прошел обследование и снова получил заключение о пригодности», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Уже в сентябре мужчина получил повестку для направления в воинскую часть, однако фигурант за ней не явился.
«При этом законных оснований для отсрочки у него не было и фактически решил не выполнять свою конституционную обязанность, уклонившись от призыва», — отметили правоохранители.
В суде мужчина вину не признал и отказался давать показания, добавили в прокуратуре.
Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Ему назначили три года тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: приговор, уклонист, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор 32-летнему жителю села Богодаровка Купянского района, который пытался избежать мобилизации.".