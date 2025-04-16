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Глава Нацполиции Харьковщины продолжает менять руководителей на местах

Общество 21:36   16.04.2025
Елена Нагорная
Глава Нацполиции Харьковщины продолжает менять руководителей на местах Фото: ГУ НП в Харьковской области

В отделе полиции №2 Харьковского РУП №1, обслуживающем Слободской район Харькова, и в отделении полиции №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области (Харьков-Пассажирский) — новые руководители.

Личному составу их представил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь, передает пресс-служба облуправления.

По его приказу временно исполняющим обязанности начальника отдела полиции №2 Харьковского РУП №1, обслуживающего Слободской район города, стал подполковник Дмитрий Синьков. Он ранее возглавлял отдел полиции в городе Киеве, Управление миграционной полиции ГУНП в Сумской области и Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.

Также по приказу Токаря отделение полиции №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области (Харьков-Пассажирский) временно возглавил Игорь Веденьев. Майор около 20 лет посвятил оперативно-розыскной деятельности и имеет опыт работы на руководящих должностях.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 21:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В отделе полиции №2 Харьковского РУП №1, обслуживающем Слободской район Харькова, и в отделении полиции №1 ХРУП №3 (Харьков-Пассажирский) — новые руководители.".