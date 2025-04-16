Глава Нацполиции Харьковщины продолжает менять руководителей на местах

В отделе полиции №2 Харьковского РУП №1, обслуживающем Слободской район Харькова, и в отделении полиции №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области (Харьков-Пассажирский) — новые руководители.

Личному составу их представил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь, передает пресс-служба облуправления.

По его приказу временно исполняющим обязанности начальника отдела полиции №2 Харьковского РУП №1, обслуживающего Слободской район города, стал подполковник Дмитрий Синьков. Он ранее возглавлял отдел полиции в городе Киеве, Управление миграционной полиции ГУНП в Сумской области и Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.

Также по приказу Токаря отделение полиции №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области (Харьков-Пассажирский) временно возглавил Игорь Веденьев. Майор около 20 лет посвятил оперативно-розыскной деятельности и имеет опыт работы на руководящих должностях.