Live
  • Вт 15.04.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.03

В одном из харьковских райотделов полиции — новый руководитель

Общество 17:26   15.04.2025
Елена Нагорная
В одном из харьковских райотделов полиции — новый руководитель

Временно исполняющим обязанности начальника отдела полиции №1 Харьковского районного управления №2 ГУ Нацполиции в Харьковской области (Индустриальный отдел полиции) стал подполковник Александр Гребеник.

До назначения он работал на одной из руководящих должностей в подразделении полиции Немышлянского района Харькова, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Личному составу нового начальника представил глава облуправления Нацполиции Петр Токарь. Гребеник заверил, что приложит максимум усилий, чтобы жители чувствовали себя в безопасности, а полицейские эффективно противодействовали преступности на территории района.

Читайте также: За апрель – 148 обстрелов Харьковщины: для чего РФ сменила тактику

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
14.04.2025, 19:43
В центре Харькова высаживают растения с эффектными цветами (фото)
В центре Харькова высаживают растения с эффектными цветами (фото)
15.04.2025, 14:49
В Харькове завершили отопительный сезон – Терехов
В Харькове завершили отопительный сезон – Терехов
15.04.2025, 11:53
Одеться в Харькове и области стало дороже. Что еще выросло в цене за месяц
Одеться в Харькове и области стало дороже. Что еще выросло в цене за месяц
15.04.2025, 15:27
Новости Харькова — главное 15 апреля: в городе завершили отопительный сезон
Новости Харькова — главное 15 апреля: в городе завершили отопительный сезон
15.04.2025, 16:49
В одном из харьковских райотделов полиции — новый руководитель
В одном из харьковских райотделов полиции — новый руководитель
15.04.2025, 17:26

Новости по теме:

09:57
«Занимаю другую должность». Тимошко больше не начальник ГУНП Харьковщины
21:21
Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ генерал-майора Баргилевича
12:40
На Харьковщине назначили нового начальника облуправления ГСЧС
14:40
Начальнику оккупационной полиции Харьковщины объявили новое подозрение
14:07
Без связей. Кто новый глава «Укроборонпрома» харьковчанин Герман Сметанин?

Вы читали новость: «В одном из харьковских райотделов полиции — новый руководитель»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 17:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Временно исполняющим обязанности начальника отдела полиции №1 Харьковского районного управления №2 ГУ Нацполиции в Харьковской области стал подполковник Александр Гребеник.".