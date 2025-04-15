В одном из харьковских райотделов полиции — новый руководитель

Временно исполняющим обязанности начальника отдела полиции №1 Харьковского районного управления №2 ГУ Нацполиции в Харьковской области (Индустриальный отдел полиции) стал подполковник Александр Гребеник.

До назначения он работал на одной из руководящих должностей в подразделении полиции Немышлянского района Харькова, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Личному составу нового начальника представил глава облуправления Нацполиции Петр Токарь. Гребеник заверил, что приложит максимум усилий, чтобы жители чувствовали себя в безопасности, а полицейские эффективно противодействовали преступности на территории района.