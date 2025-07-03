«Доверие нельзя купить» — новый прокурор Харьковщины обратился к коллегам

Новоназначенный начальник Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров провел первую встречу с коллективом и рассказал о ключевых направлениях работы.

Как сообщают в ведомстве со ссылкой на Омарова, среди главных приоритетов: реагирование на военные преступления.

«Харьковщина – одна из главных точек преступлений агрессора. Мы должны показать, что справедливость работает», — отметил он.

Особое внимание, по словам нового начальника, уделят борьбе с коррупцией и защите бизнеса.

«В тылу не должно быть тех, кто наживается на армии, волонтерах или бюджете. Каждый факт злоупотребления или давления на бизнес получит четкую правовую оценку. Каждая гривна должна работать на громаду, а не исчезать в карманах чиновников. Не показатели, а реальные дела – вот наша цель», — сказал Омаров.

Отдельно он остановился на вопросе защиты детей. Теперь руководство областной прокуратуры будет принимать непосредственное участие в расследовании и поддержании обвинения в суде в таких производствах.

Завершая выступление, Омаров подчеркнул, что главной задачей прокуратуры является возобновление доверия общества.

«Доверие нельзя купить или оформить приказом. Его можно только заслужить – честной, открытой и профессиональной работой. Мы здесь не ради отчетности, а ради справедливости», — подытожил руководитель прокуратуры.

Напомним, о назначении Амила Омарова на должность начальника прокуратуры Харьковщины стало известно 1 июля. Без начальника ведомство оставалось с октября прошлого года, когда написал заявление на увольнение Александр Фильчаков. Амил Омаров с 2021 года возглавлял Шевченковскую окружную прокуратуру Харькова. Журналисты проекта «Схемы» отметили, что Омаров принимал участие в конкурсе по избранию главы Бюро экономической безопасности, однако не выиграл его. «Схемы» во время конкурса обратили внимание, что в своей научной работе прокурор восемь раз упомянул фамилию Олега Татарова – сотрудника МВД времен Януковича, а ныне – заместителя главы Офиса президента.

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