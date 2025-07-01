Прокуратура Харьковщины 2 июля получит нового руководителя — «Схемы»: кто он

Руководителем Харьковской областной прокуратуры со 2 июля должен стать Амил Омаров — глава Шевченковской окружной прокуратуры Харькова, пишет проект «Схемы» со ссылкой на три независимых друг от друга источника в правоохранительных органах.

В качестве подтверждения издание опубликовало приказ генпрокурора Украины Руслана Кравченко от 30 июня. В нем отмечается, что основаниями для назначения Омарова является заявление от него самого и рекомендация Совета прокуроров Украины от 30.06.2025. Омаров назначается на должность руководителя облпрокуратуры со 2 июля сроком на пять лет.

За подтверждением достоверности приказа МГ «Объектив» обратилась в пресс-службу областной прокуратуры.

Как пишут «Схемы», Омаров недавно среди других боролся за кресло директора Бюро экономической безопасности, однако не победил в конкурсе.

«В ходе освещения хода конкурса по избранию председателя БЭБ, журналисты «Схем» обратили внимание, что Омаров в своей научной работе восемь раз упомянул фамилию ученого Олега Татарова. Шесть из них — это было цитирование в тексте диссертации и еще два упоминания — в списке использованной литературы. Кроме того, опираясь на опыт зарубежных государств, отдельный блок посвятил РФ. Работа защищена в 2017 году, тема — об институте подследственности в уголовном производстве. Тогда Омаров объяснял, что писал диссертацию в течение многих лет и цитировал много научных трудов, подчеркнув «не лиц, а научных трудов, которые написали эти лица». Относительно блока, посвященного РФ, он сказал: «Мы вышли из одной правовой системы после 1991 года. Было очень интересно сравнить, как она развивается в РФ, в Молдове, на Кавказе, в среднеазиатских республиках. Без сравнения мы не сможем понять, в каком направлении мы идем», — говорится в публикации издания.

Напомним, 25 октября 2024 года пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении. Среди них был начальник Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. Его обязанности исполняет заместитель Владимир Лымарь.

Читайте также: 17 прокуроров получили инвалидность в Харьковской области до 2022 года