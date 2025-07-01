Прокуратура Харьковщины 2 июля получит нового руководителя — «Схемы»: кто он
Руководителем Харьковской областной прокуратуры со 2 июля должен стать Амил Омаров — глава Шевченковской окружной прокуратуры Харькова, пишет проект «Схемы» со ссылкой на три независимых друг от друга источника в правоохранительных органах.
В качестве подтверждения издание опубликовало приказ генпрокурора Украины Руслана Кравченко от 30 июня. В нем отмечается, что основаниями для назначения Омарова является заявление от него самого и рекомендация Совета прокуроров Украины от 30.06.2025. Омаров назначается на должность руководителя облпрокуратуры со 2 июля сроком на пять лет.
За подтверждением достоверности приказа МГ «Объектив» обратилась в пресс-службу областной прокуратуры.
Как пишут «Схемы», Омаров недавно среди других боролся за кресло директора Бюро экономической безопасности, однако не победил в конкурсе.
«В ходе освещения хода конкурса по избранию председателя БЭБ, журналисты «Схем» обратили внимание, что Омаров в своей научной работе восемь раз упомянул фамилию ученого Олега Татарова. Шесть из них — это было цитирование в тексте диссертации и еще два упоминания — в списке использованной литературы. Кроме того, опираясь на опыт зарубежных государств, отдельный блок посвятил РФ. Работа защищена в 2017 году, тема — об институте подследственности в уголовном производстве. Тогда Омаров объяснял, что писал диссертацию в течение многих лет и цитировал много научных трудов, подчеркнув «не лиц, а научных трудов, которые написали эти лица». Относительно блока, посвященного РФ, он сказал: «Мы вышли из одной правовой системы после 1991 года. Было очень интересно сравнить, как она развивается в РФ, в Молдове, на Кавказе, в среднеазиатских республиках. Без сравнения мы не сможем понять, в каком направлении мы идем», — говорится в публикации издания.
Напомним, 25 октября 2024 года пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении. Среди них был начальник Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. Его обязанности исполняет заместитель Владимир Лымарь.
Читайте также: 17 прокуроров получили инвалидность в Харьковской области до 2022 года
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: новости Харькова, руководитель, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Прокуратура Харьковщины 2 июля получит нового руководителя — «Схемы»: кто он»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководителем Харьковской областной прокуратуры со 2 июля должен стать Амил Омаров — глава Шевченковской окружной прокуратуры Харькова, сообщает проект «Схемы».".