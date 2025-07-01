Прокуратура Харківщини 2 липня отримає нового керівника – «Схеми»: хто він

Керівником Харківської обласної прокуратури з 2 липня має стати Аміл Омаров – голова Шевченківської окружної прокуратури Харкова, повідомляє проєкт «Схеми» з посиланням на три незалежні один від одного джерела у правоохоронних органах.

Як підтвердження видання опублікувало наказ генпрокурора України Руслана Кравченка від 30 червня. У ньому зазначається, що підставами для призначення Омарова є заява від нього самого та рекомендація Ради прокурорів України від 30.06.2025. Омаров призначається на посаду керівника облпрокуратури із 2 липня терміном на п’ять років.

За підтвердженням достовірності наказу МГ «Об’єктив» звернулася до пресслужби обласної прокуратури.

Як пишуть «Схеми», Омаров нещодавно серед інших боровся за крісло директора Бюро економічної безпеки, проте не переміг у конкурсі.

“Під час висвітлення перебігу конкурсу з обрання голови БЕБ, журналісти «Схем» звернули увагу, що Омаров у своїй науковій роботі вісім разів згадав прізвище науковця Олега Татарова. Шість із них – це було цитування в тексті дисертації і ще дві згадки – у списку використаної літератури. Крім того, спираючись на досвід чужоземних держав, окремий блок присвятив РФ. Робота захищена у 2017 році, тема – про інститут підслідності у кримінальному провадженні. Тоді Омаров пояснював, що писав дисертацію протягом багатьох років і цитував багато наукових праць, наголосивши «не осіб, а наукових праць, які написали ці особи». Щодо блоку, присвяченого РФ, він сказав: “Ми вийшли з однієї правової системи після 1991 року. Було дуже цікаво порівняти, як вона розвивається у РФ, у Молдові, на Кавказі, у середньоазіатських республіках. Без порівняння ми не зможемо зрозуміти, в якому напрямку ми йдемо”, – йдеться у публікації видання.

Нагадаємо, 25 жовтня 2024 року п’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення. Серед них був начальник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Його обов’язки виконував заступник Володимир Лимар.

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