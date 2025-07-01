Live
  • Вт 01.07.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.99

Прокуратура Харківщини 2 липня отримає нового керівника – «Схеми»: хто він

Політика 18:49   01.07.2025
Олена Нагорна
Прокуратура Харківщини 2 липня отримає нового керівника – «Схеми»: хто він Фото: “Схеми”

Керівником Харківської обласної прокуратури з 2 липня має стати Аміл Омаров – голова Шевченківської окружної прокуратури Харкова, повідомляє проєкт «Схеми» з посиланням на три незалежні один від одного джерела у правоохоронних органах.

Як підтвердження видання опублікувало наказ генпрокурора України Руслана Кравченка від 30 червня. У ньому зазначається, що підставами для призначення Омарова є заява від нього самого та рекомендація Ради прокурорів України від 30.06.2025. Омаров призначається на посаду керівника облпрокуратури із 2 липня терміном на п’ять років.

Джерело документа: “Схеми”

За підтвердженням достовірності наказу МГ «Об’єктив» звернулася до пресслужби обласної прокуратури.

Як пишуть «Схеми», Омаров нещодавно серед інших боровся за крісло директора Бюро економічної безпеки, проте не переміг у конкурсі.

Під час висвітлення перебігу конкурсу з обрання голови БЕБ, журналісти «Схем» звернули увагу, що Омаров у своїй науковій роботі вісім разів згадав прізвище науковця Олега Татарова. Шість із них – це було цитування в тексті дисертації і ще дві згадки – у списку використаної літератури. Крім того, спираючись на досвід чужоземних держав, окремий блок присвятив РФ. Робота захищена у 2017 році, тема – про інститут підслідності у кримінальному провадженні. Тоді Омаров пояснював, що писав дисертацію протягом багатьох років і цитував багато наукових праць, наголосивши «не осіб, а наукових праць, які написали ці особи». Щодо блоку, присвяченого РФ, він сказав: “Ми вийшли з однієї правової системи після 1991 року. Було дуже цікаво порівняти, як вона розвивається у РФ, у Молдові, на Кавказі, у середньоазіатських республіках. Без порівняння ми не зможемо зрозуміти, в якому напрямку ми йдемо”, – йдеться у публікації видання.

Нагадаємо, 25 жовтня 2024 року п’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення. Серед них був начальник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Його обов’язки виконував заступник Володимир Лимар.

Читайте також: 17 прокурорів отримали інвалідність у Харківській області до 2022 року

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Офіційно: у прокуратурі Харківщини – новий начальник, які його досягнення
Офіційно: у прокуратурі Харківщини – новий начальник, які його досягнення
01.07.2025, 19:48
Трасу на Харківщині завалило уламками після атаки БпЛА (відео)
Трасу на Харківщині завалило уламками після атаки БпЛА (відео)
30.06.2025, 14:51
З’явилося відео ДТП під Харковом, в якій постраждала однорічна дитина
З’явилося відео ДТП під Харковом, в якій постраждала однорічна дитина
01.07.2025, 19:20
Нові шкільні автобуси отримала Харківщина: яким ліцеям передали (фото)
Нові шкільні автобуси отримала Харківщина: яким ліцеям передали (фото)
01.07.2025, 13:14
Прокуратура Харківщини 2 липня отримає нового керівника – «Схеми»: хто він
Прокуратура Харківщини 2 липня отримає нового керівника – «Схеми»: хто він
01.07.2025, 18:49
Більше сотні набоїв зберігав удома мешканець Базаліївки на Чугуївщині
Більше сотні набоїв зберігав удома мешканець Базаліївки на Чугуївщині
01.07.2025, 11:25

Новини за темою:

19:20
З’явилося відео ДТП під Харковом, в якій постраждала однорічна дитина
18:49
Прокуратура Харківщини 2 липня отримає нового керівника – «Схеми»: хто він
17:22
На ексдепутата Харківської облради НАБУ завело справу: що він не задекларував
14:41
Червень у Харкові став рекордним за кількістю атак – Терехов
13:47
Масштабна реконструкція в Харкові: що ремонтують вперше за пів століття (фото)

Ви читали новину: «Прокуратура Харківщини 2 липня отримає нового керівника – «Схеми»: хто він»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 18:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівником Харківської обласної прокуратури з 2 липня має стати Аміл Омаров – голова Шевченківської окружної прокуратури Харкова, повідомляє проєкт «Схеми»".