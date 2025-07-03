«Довіру не можна купити» – новий прокурор Харківщини звернувся до колег
Новопризначений начальник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров провів першу зустріч з колективом і розповів про ключові напрямки роботи.
Як повідомляють у відомстві з посиланням на Омарова, серед головних пріоритетів: реагування на воєнні злочини.
«Харківщина — одна з головних точок злочинів агресора. Ми маємо показати, що справедливість працює», – зазначив він.
Особливу увагу, за словами нового начальника, приділять боротьбі з корупцією та захисту бізнесу.
«У тилу не повинно бути тих, хто наживається на армії, волонтерах або бюджеті. Кожен факт зловживання чи тиску на бізнес отримає чітку правову оцінку. Кожна гривня має працювати на громаду, а не зникати в кишенях посадовців. Не показники, а реальні справи — ось наша мета», – сказав Омаров.
Окремо він зупинився на питанні захисту дітей. Відтепер керівництво обласної прокуратури братиме безпосередню участь у розслідуванні та підтриманні обвинувачення у суді в таких провадженнях.
Завершуючи виступ, Омаров наголосив, що головним завданням прокуратури є відновлення довіри суспільства.
«Довіру не можна купити чи оформити наказом. Її можна лише заслужити — чесною, відкритою та професійною роботою. Ми тут не заради звітності, а заради справедливості», – підсумував керівник прокуратури.
Нагадаємо, про призначення Аміла Омарова на посаду начальника прокуратури Харківщини стало відомо 1 липня. Без начальника відомство залишалося з жовтня минулого року, коли написав заяву на звільнення Олександр Фільчаков. Аміл Омаров із 2021 очолював Шевченківську окружну прокуратуру Харкова. Журналісти проєкту «Схеми» відзначили, що Омаров брав участь у конкурсі з обрання голови Бюро економічної безпеки, проте не виграв його. «Схеми» під час конкурсу звернули увагу, що у своїй науковій роботі прокурор вісім разів згадав прізвище Олега Татарова – співробітника МВС часів Януковича, а нині – заступника голови Офісу президента.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: начальник, преступность, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новопризначений начальник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров провів першу зустріч з колективом і розповів про ключові напрямки роботи.".