За апрель – 148 обстрелов Харьковщины: для чего РФ сменила тактику

148 обстрелов Харьковской области зафиксировали в апреле. Такие данные привел в эфире «Суспільне. Студія» глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

«48 бомб упало, 69 БпЛА типа «Герань-2″ атаковали», — отметил он.

По его данным, с начала 2025-го регион обстреляли 1167 раз. Ранения получили 448 человек, погибли 58 жителей, в том числе дети.

Токарь говорит, что оккупанты изменили тактику ударов. По его мнению, сделали это для того, чтобы перегрузить ПВО, не дать военным возможности сбивать БпЛА, а также поражать разные объекты.

Токарь также заявил, что враг продолжает использовать тактику двойного удара.

«Они понимают, что все службы прибывают туда почти мгновенно. И враг использует определенный интервал от 30 до 40 минут. И вчера так произошло, что еще три БпЛА прилетели через 30-40 минут после первых. Полицейским и подразделениям ГСЧС приходилось прекращать спасательные работы, искать безопасные места, обеспечивать безопасность коммунальных служб», — рассказал Токарь.

Напомним, первая атака «Шахедов» началась около 21:00 8 апреля, она была не очень массовой: два удара пришлись по Киевскому району и один — по Индустриальному. Но следом, около 23:00, враг атаковал более чем десятком беспилотников. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударах в четырех районах города. По словам мэра Игоря Терехова, в городе — 20 «прилетов». Больше всего досталось Основянскому району. Повреждены гражданские производства. Известно о четырех пострадавших.