С проблемой кадров столкнулись 60% предприятий — Чумак в интервью «Объективу»

Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак констатирует: предприятия пытаются вернуть на работу людей возраста 60+. При этом среди молодежи «есть отток».

«60% предприятий столкнулись с проблемой кадров. Причем уже серьезно столкнулись. Это последние данные Европейской бизнес-ассоциации, которые я видел. Июль или июнь, если не ошибаюсь. Сейчас ситуация становится еще хуже», — поделился Чумак в интервью МГ «Объектив».

Он отметил, что на работу пытаются возвращать людей 60+. У таких сотрудников есть большие плюсы — опыт и возможность быстро интегрироваться в процесс.

«Но есть недостаток. Это то, что люди 60+ обычно не очень прогрессивны, не используют современные инструменты: цифровизация, искусственный интеллект. Плюс одно предприятие сказало, что достаточно сложно их интегрировать в рабочие процессы, в тайм-менеджмент, потому что они привыкли работать немного по-другому. Тогда, когда они были экономически активны, так не работали, как сейчас. То есть постоянные планерки, онлайн-зумы и все такое. Хотя, с другой стороны, эти люди очень ответственны, то есть выполняют все поставленные задачи более четко, но с точки зрения современных коммуникаций, там есть некоторые проблемы, надо людей учить», — пояснил президент АЧР.

<br />

Работодатели Харьковщины фиксируют отток молодежи, в том числе — и в связи с разрешением выезда за границу парней 18-22 лет.

«Есть два аспекта, они разные. Если принимать статистику ГПСУ, массового оттока нет. Плюс у них, к сожалению, не ведется отдельно статистика по 18-22. С другой стороны, сам бизнес говорит о том, что действительно отток есть. Он объясняется некоторыми факторами. Самый главный фактор – любые родители хотят, чтобы их дети были в безопасности, поэтому многие молодые люди релоцируются в центр Украины или на Запад именно из соображений безопасности. Второе — это то, что молодежь, как правило, более подвижна и с точки зрения трудоустройства. Она может работать на фрилансе, онлайн и часто официально не трудоустраиваться. Плюс принятие решения правительством о разрешении выезда 18-22 создает очень интересный прецедент, когда люди понимают, что у них есть возможность поехать учиться в Европу, а там для наших беженцев очень много интересных предложений есть. Второе, тот, кто сейчас учится и формально по окончании обучения может попасть в возрастной ценз 25, это делает доступным призыв такого молодого человека. Поэтому часть сейчас уже планирует после учебы выезжать в Европу и там трудоустраиваться. Наиболее, скажем так, продвинутые пытаются получить дипломы европейского образца, очень классно учат языки, и это возможность поехать работать в Европу. То есть, есть неформальное перемещение, оно происходит в первую очередь в пределах Украины, которое приводит к тому, что есть отток молодежи из региона в другие регионы. Это отрицательно влияет в первую очередь и на рынок труда, и вообще на интеллектуальный потенциал, потому что это молодые люди, они продвинуты, они прогрессивны. И они являются мотивацией для инноваций, внедрения новейших инструментов. Люди, полные энергии и готовые двигать экономику, в том числе. И это очень негативно будет влиять на будущее, через два-три года мы будем видеть эти последствия», — прогнозирует Чумак.

Он считает, что сейчас в регионе необходимо внедрять программы, которые будут стимулировать молодежь оставаться. Такими могут быть гарантированное первое рабочее место, расширение системы дуального образования, компенсация аренды жилья и так далее.