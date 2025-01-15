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Работа для пенсионеров: в Харькове заявили о необходимости вернуть людей 60+

Общество 19:39   15.01.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Работа для пенсионеров: в Харькове заявили о необходимости вернуть людей 60+ Фото: www.pexels.com

Как решать проблему острой нехватки кадров в Харькове, обсуждали на форуме «Подготовка специалистов в центрах профтехобразования Госслужбы занятости: обучение украинцев для нужд бизнеса».

Характер обсуждения свидетельствует о том, что работодатели настроены пересмотреть свои довоенные мечты о приеме на работу исключительно специалистов «в возрасте до 30 лет с опытом не менее 20 лет и знанием десятка иностранных языков». Существенный дефицит кадров, который фиксируют в Харькове, повышает «акции пенсионеров» на рынке труда.

«Я убежден, что нам нужно возвращать в экономически активную жизнь людей 60+, — заявил на форуме президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак, передает корреспондент МГ «Объектив». —  Почему? Потому что это люди с огромным опытом. Если их соответственно мотивировать, то они будут приходить работать. У них будет дополнительный доход, и они будут обучать других рабочих тем навыкам, которые у них есть».

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Среди других предложений Чумака — активное трудоустройство людей с инвалидностью, профориентация для ветеранов, обучение женщин мужским профессиям.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 19:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как решать проблему нехватки кадров в Харькове, обсуждали на форуме «Подготовка специалистов в центрах профтехобразования Госслужбы занятости: обучение украинцев для нужд бизнеса»".