Работа для пенсионеров: в Харькове заявили о необходимости вернуть людей 60+

Как решать проблему острой нехватки кадров в Харькове, обсуждали на форуме «Подготовка специалистов в центрах профтехобразования Госслужбы занятости: обучение украинцев для нужд бизнеса».

Характер обсуждения свидетельствует о том, что работодатели настроены пересмотреть свои довоенные мечты о приеме на работу исключительно специалистов «в возрасте до 30 лет с опытом не менее 20 лет и знанием десятка иностранных языков». Существенный дефицит кадров, который фиксируют в Харькове, повышает «акции пенсионеров» на рынке труда.

«Я убежден, что нам нужно возвращать в экономически активную жизнь людей 60+, — заявил на форуме президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак, передает корреспондент МГ «Объектив». — Почему? Потому что это люди с огромным опытом. Если их соответственно мотивировать, то они будут приходить работать. У них будет дополнительный доход, и они будут обучать других рабочих тем навыкам, которые у них есть».

Среди других предложений Чумака — активное трудоустройство людей с инвалидностью, профориентация для ветеранов, обучение женщин мужским профессиям.