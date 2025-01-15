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Робота для пенсіонерів: у Харкові заявили про необхідність повернути людей 60+

Економіка 19:39   15.01.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Робота для пенсіонерів: у Харкові заявили про необхідність повернути людей 60+ Фото: www.pexels.com

Як розв’язувати проблему гострої нестачі кадрів у Харкові, обговорювали на форумі “Підготовка спеціалістів у центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості: навчання українців для потреб бізнесу”.

Характер обговорення свідчить про те, що роботодавці налаштовані переглянути свої довоєнні мрії про прийняття на роботу фахівців лише “віком до 30 років з досвідом не менше 20 років та знанням десятка іноземних мов”. Істотний дефіцит кадрів, що фіксують у Харкові, підвищує “акції пенсіонерів” на ринку праці.

“Я дуже впевнено вважаю, що нам потрібно повертати в економічно активне життя людей 60+, – заявив на форумі президент ГО “Асоціація приватних роботодавців” Олександр Чумак, передає кореспондент МГ “Об’єктив”. – Чому? Тому що це люди з величезним досвідом. Якщо їх відповідно мотивувати, то вони будуть приходити працювати, вони матимуть додатковий дохід, і вони будуть навчати інших робітників тих навичок, які в них є“.

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Серед інших пропозицій Чумака – активне працевлаштування людей з інвалідністю, профорієнтація для ветеранів, навчання жінок чоловічим професіям.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 19:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як розв’язати проблему нестачі кадрів у Харкові, вирішували на форумі “Підготовка спеціалістів у центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості: навчання українців для потреб бізнесу”".