Мы находимся в переломном моменте, который мало кто заметил — Фурса про войну
Путин эскалирует ситуацию, потому что «европейские бухгалтеры» поставили перед ним вопрос, на который нет ответа, считает украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса.
Участившиеся массированные атаки на столицу Украины и появление российских беспилотников и самолетов в небе европейских стран — это ход «олл-ин» Путина (ставка всего, что есть, в покере). А вызвано такое поведение тем, что у РФ деньги на войну заканчиваются, в то время как ЕС придумал «приличный» способ финансировать Украину из замороженных российских активов.
«У Путина деньги кончаются»
«Представьте, что вы видите игроков в покере. Очередной круг. И один игрок делает новый шаг. Поднимает ставки. А у другого уже пусто на счету. И он вынужден идти олл-ин. И это Путин. Потому что у Украины деньги есть. Мы находимся в переломном моменте, который мало кто заметил. ЕС все же решился использовать российские замороженные активы по полной. ЕС поднимает чек. В тот момент, когда у Путина деньги кончаются. И россияне вынуждены даже сокращать официальные расходы на войну в бюджете на 2026 год», — написал Фурса 28 сентября, реагируя на очередной массированный воздушный удар по Киеву.
Инвестиционный банкир объяснил, какую схему разработали европейские бюрократы, чтобы использовать замороженные активы, но при этом не подорвать доверие инвесторов к своим финансовым институциям.
Как ЕС передаст Украине замороженные активы РФ, не проводя конфискацию
«Нет, ЕС не решился конфисковать замороженные активы. Оказалось, что это не нужно делать. Можно потратить эти деньги и не конфисковать их одновременно. Финансовая инженерия рулит. Что делает ЕС? Они говорят: смотрите, мы заморозили в 2022 году двести с лишним миллиардов евро российских активов. Они были в облигациях. Долги Германии, Франции и т.д. Часть из них уже погасились (срок истек и была произведена выплата), где-то примерно на 170 млрд евро и превратились в кэш. И этот кэш лежит. Так давайте, говорят европейцы, возьмем этот кэш и купим специально для этого выпущенные облигации ЕС, которые будут финансировать поддержку Украины. Формально никто ничего не конфискует. Но деньги работают. И на них можно купить очень много оружия. А если вдруг Россия согласится закончить войну и выплатить репарации Украине, то часть из этих репараций пойдет на погашение этих специальных облигаций и вернется России. А если нет – то сами виноваты. В результате Украина имеет на ближайшее время возможности финансировать войну и увеличивать расходы на противостояние России. И это не увеличивает долг Украины. А у Путина денег уже нет. Можно поднимать НДС, душить малый бизнес и т.д., но этого всего недостаточно. Это не покрывает даже текущие расходы. И даже при продолжении экспорта нефти. А поднять чек он точно не может. И Путин знает это. И это тот момент, когда он слышит, как часики тикают. И он эскалирует. Чтобы деэскалировать. Ибо у него нет других аргументов. Потому что война – это всегда о деньгах», — считает Фурса.
По его мнению, «европейские бухгалтеры поставили перед Путиным вопрос, на который у него нет ответа». Российские обстрелы Киева и воздушные провокации в Европе украинский инвестбанкир назвал актом «не силы, а импотенции».
