«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков

В 2025-м году на Харьковщину переехало больше компаний, чем выехало. По официальным данным, прирост составил 374. Что привлекает бизнес, в интервью МГ «Объектив» рассказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«Это комплекс факторов. В том числе некоторое затишье в сравнении с 2024-2023 годами. Плюс существенно возросла конкуренция на западе Украины. Была релокация в центр Украины, поскольку там уже количество предприятий только увеличивается за счет релокаций и просто местные рынки уже не в состоянии принять всех предпринимателей и обеспечить их возможностью дохода. Это элементарная конкуренция, — считает Чумак. — У некоторых предприятий здесь остались постоянные клиенты, к которым они возвращаются. Оставшиеся здесь работники, появившиеся здесь заказы. Строительная сфера – это восстановление, это фортификации. Потому они сюда возвращаются».

<br />

В Харькове также возрастает количество ФЛП. По данным Харьковского горсовета, на 1 сентября 2025 года количество физических лиц — предпринимателей было 124,6 тысячи. По сравнению с данными на 1 августа, количество возросло на 1200. А, если сравнивать с ситуацией сентября 2024-го, — то предпринимательством в Харькове за год занялись около 5000 человек. Этому у президента Ассоциации частных работодателей также есть объяснение.

«Очень много активностей, очень много доноров и возможность получить гранты стимулируют оформляться официально. Вы не получите грант донора или грант на собственное дело, если вы не являетесь ФЛП. Поэтому здесь есть некоторая стимуляция. Плюс многие заходящие доноры дают работу местным предпринимателям. Потому что все гранты, все создаваемые расходы, они осуществляются, они идут на закупку товаров, услуг, аренды у таких же предпринимателей маленьких Харькова, уплачивающих с этого налоги. Потому это положительный сигнал. Плюс, по данным Нацбанка, у нас есть некоторое падение динамики инфляционной. У нас есть увеличение динамики роста зарплат. И в принципе, несмотря на войну, достаточно положительный прогноз на 2026 год. То есть мы можем говорить о том, что падение приостановилось и мы будем потихоньку пытаться расти и развивать экономику региона», — дал позитивный прогноз эксперт.