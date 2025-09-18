Просил бизнес Харькова: названы сроки, когда начнут страховать военные риски

Запуск программы страхования имущества от военных рисков — это вопрос не месяцев, а недель, заявил на брифинге во ходе форума «Стратегические измерения городов-форпостов» в Харькове председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Я говорил о страховании военных рисков, и бизнес также этого хочет. Обязательно эта программа будет запущена. Это вопрос не месяцев, а недель», — заверил Гетманцев.

Он также перечислил другие запланированные программы поддержки прифронтовых городов и громад.

«Вопрос о кредитовании — вопрос №1 для бизнеса. Мы должны его открыть через государственные гарантии в «5-7-9%». Вопрос «єОселі» — также вопрос №1, и именно в этих регионах вопрос №1. То есть на самом деле, если посчитать по отношению к другим программам, не такие большие деньги. Если правительство ставит приоритет, например, между программой кэшбэка и поддержкой прифронтовых, для меня очевидный приоритет — поддержка прифронтовых», — заявил глава комитета.

Он констатировал, что на сегодняшний день нет на 100% безопасных регионов, все так или иначе в опасности.

«Но среди них есть те, кто находится на первом рубеже, на первой линии обороны, кто является форпостом и благодаря кому другие в относительной безопасности. И именно поэтому государство, общество и соответствующие регионы должны перераспределять средства таким образом, чтобы мы могли обеспечить здесь жизнь, цивилизацию, сопротивление, рабочие места и относительный, хотя бы относительный, если вообще можно применять здесь это слово, комфорт для людей, которые здесь проживают», — добавил Гетманцев.

Отметим, с 2022 года бизнес Харькова и области просит о страховании военных рисков, особых условиях по грантам и кредитам, помощи на восстановление после «прилетов», а также снижении налогов. Летом 2025-го на государственном уровне пообещали разработать экономические преференции для прифронтовых регионов. Об этом шла речь на встречах предпринимателей Харькова с председателем комитета ВР Даниилом Гетманцевым и президентом Владимиром Зеленским — 25 июня и 4 августа соответственно. После визита в Харьков Зеленский поручил Кабмину разработать программу поддержки прифронтовых регионов.

18 сентября в Харькове состоялся форум «Стратегические измерения городов-форпостов», на котором объявили о создании Ассоциации прифронтовых городов и громад. Инициативу поддержали представители более сотни громад Донецкой, Харьковской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Киевской областей. Возглавил ассоциацию Терехов.