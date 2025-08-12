Чрезвычайно важное решение: Терехов объяснил, зачем в Харькове созывали сессию

Создание местной ассоциации органов местного самоуправления инициировали в Харькове — решение приняли на сессии горсовета. Как пояснил мэр Игорь Терехов, она должна объединить прифронтовые города и регионы в условиях разработки для них на уровне государства особых экономических преференций.

Терехов отметил, что именно из-за этого «чрезвычайно важного» решения так быстро созвали внеочередную сессию (предыдущая была 7 августа). Ассоциация должна стать платформой сотрудничества громад, прежде всего прифронтовых городов, которые понесли наибольшие разрушения из-за войны.

Городской голова напомнил, что 25 июня в Харькове состоялась встреча предпринимателей, на которой была представлена программа стимулирования развития прифронтовых регионов. 4 августа в Харькове с представителями бизнеса общался уже президент Владимир Зеленский, он дал поручение Кабмину создать программу прифронтовых городов и регионов.

«Сегодня дано поручение относительно программы доступных кредитов, создания страховой кампании, страхования для бизнеса, которое будет покрывать военные риски. Относительно грантов совсем другая политика. Относительно строительства, бронирование людей в прифронтовых городах будет совсем по-другому. Не так, как для всей страны. Компенсации от государства совсем другие. Экономическое развитие, помощь в обратной релокации бизнеса, который ранее уехал. Очень серьезная программа, которую готовит сейчас президент, правительство. Я не буду раскрывать все, я очертил то, что могу сейчас сказать. Но она будет доработана и в ближайшее время будет представлена президентом Украины», — анонсировал Терехов.

Он подчеркнул, что эта программа очень важна для прифронтовых регионов.

«Если взять общие убытки, нанесенные россиянами прифронтовым городам и регионам, это Донецкая, Харьковская, Луганская, Запорожская и Херсонская области, они составляют 116 миллиардов долларов или 66% общенационального ущерба. Второй вопрос: у нас по городу сегодня 12 тысяч домов пострадали. Среди них 9 тысяч — это жилые дома. И было бы несправедливо, если бы все города получили одни и те же преференции. Я прекрасно понимаю, что Львов, Ивано-Франковск и Ужгород вносят свою лепту в достижение справедливого мира, но мы и другие прифронтовые города: Сумы, Запорожье, Одесса, Николаев, Херсон, конечно, те, которые находятся в оккупации, они несут на себе бремя… Поэтому возмещение от центральных фондов должно быть совсем другим для прифронтовых городов», — пояснил мэр.

По его словам, государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» в Харькове «не работает».

«Сегодня всего заключено по всем прифронтовым регионам, которые я обозначил, 5800 договоров, что составляет всего-навсего 7,1% от общенационального объема кредитования. То есть нам не дают кредиты, не могут воспользоваться наши предприниматели. Доступная ипотека по прифронтовым городам составляет 5,7% от общенационального. Гранты составляют 16,2%. Если дальше так будет продолжаться, то ничего не будет. Наши предприятия не смогут ничего делать. Мы не сможем возвращать в Харьков и другие города предприятия, которые уехали на запад Украины», — продолжил Терехов.

Он добавил, что к ассоциации могут присоединяться все прифронтовые города и регионы, которые он назвал.

«Потому что только в диалоге с правительством, с президентом, наши мэры, наши регионы будут иметь возможность совместно работать над этим. Чтобы наши города, в частности Харьков, имели совершенно другие преференции. Чтобы город вернулся к нормальной мирной жизни, чтобы возвращался бизнес, чтобы создавались рабочие места и чтобы студенты возвращались. Для нас это очень важно», — подытожил мэр.

Согласно решению, которое поддержали депутаты, городской голова Харькова определяется лицом, уполномоченным для участия в учредительном собрании ассоциации, а также закрепляется объем его полномочий.

В пояснительной записке к проекту решения значится следующее обоснование: «В связи с необходимостью эффективной реализации возложенных на органы местного самоуправления полномочий, согласования действий Харьковского городского совета с другими органами местного самоуправления по защите прав и интересов территориальных громад, содействия местному и региональному развитию прифронтовых городов и регионов, в частности решения общих для территориальных громад проблем по их поддержке, восстановлению и инвестиционному развитию, возникла необходимость в инициировании создания местной ассоциации органов местного самоуправления».