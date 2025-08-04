Зеленский в Харькове сделал заявление о бронировании для прифронтового бизнеса
Вопрос бронирования для бизнеса прифронтовых регионов подняли 4 августа харьковчане на встрече с президентом Владимиром Зеленским.
В ходе визита в Харьков глава государства обсудил насущные вопросы с предпринимателями, педагогами, представителями волонтерских и ветеранских организаций.
«Говорили о том, что сейчас больше всего беспокоит регион: поддержка экономики, помощь ветеранам, волонтерам и их семьям, энергетика. Эти вопросы, а также возможное увеличение зарплат для учителей и медиков, бронирование для бизнеса, который реально работает в прифронтовых регионах, правительство обязательно проработает. Спасибо жителям Харьковщины, ветеранам, медикам, коммунальщикам, учителям, волонтерам за стойкость во время войны. Спасибо бизнесу за поддержку Украины, ее экономического потенциала и сохранение рабочих мест», — написал Зеленский.
Видео: Zelenskiy / Official / Telegram
Напомним, президент Владимир Зеленский 4 августа приезжал в Харьков. Он побывал в одном из городских медучреждений, где украинские военные проходят лечение и реабилитацию после ранений. Также в Харькове он посетил молодежный хаб «Літера» и стал гостем одного из подкастов. Кроме того, президент встретился с воинами 57-й отдельной мотопехотной бригады, которые защищают Украину на Волчанском направлении, и с военными 92-й отдельной штурмовой бригады, которые держат фронт в районе Липцев.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: бизнес, бронирование, мобилизация, экономика;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 20:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос бронирования для бизнеса прифронтовых регионов подняли 4 августа харьковчане на встрече с президентом Владимиром Зеленским.".