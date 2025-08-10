Шаповал: почти весь бизнес Харьковщины больше не может бронироваться через ОВА

После принятия в июле Кабмином нового постановления о бронировании почти весь бизнес утратил возможность получать статус критически важного через областные военные администрации, рассказала в интервью МГ «Объектив» исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

По ее словам, для IT-бизнеса осталась возможность получать статус критически важного только через Министерство цифровой трансформации Украины.

“Недавно приняли новое постановление и теперь через военную администрацию не может технологический бизнес, как и другой бизнес почти весь, не может забронироваться. Вот у нас такая новация произошла. Там есть очень исчерпывающий перечень: водоснабжение, энергетика — кого может бронировать военная администрация. Все остальные должны бронироваться через профильные министерства. В условиях, когда на профильные министерства сейчас и так нагрузка очень большая, это будет сильно не способствовать тому, чтобы бизнес вообще имел возможность забронироваться. Для Харькова это вообще критично. Здесь есть риск для жизни, и людям нужно еще больше условий создавать. Поэтому это было очень плохое решение, оно было принято очень быстро. Мы его оцениваем как негативное”, — заявила Шаповал.

Чтобы получить возможность забронировать сотрудников, IT-компания должна быть резидентом “Дія.City” или соответствовать тем же критериям, в том числе иметь среднюю зарплату в размере 1200 евро (почти 80 тысяч гривен).

“Мы по-прежнему просим прозрачных критериев бронирования для ФЛП. И мы работаем с нашими Силами обороны для того, чтобы рекрутировать для них мотивированных людей, готовых идти защищать. И мы точно знаем, что должно быть пополнение, резерв наших Сил обороны. Но в то же время мы понимаем, что должен быть прозрачный механизм, чтобы бизнес мог работать. Забронировать часть своих критически важных специалистов, чтобы ФЛП могли забронироваться. Возможно, это может быть по разным критериям, но каждый должен сейчас выполнять свою роль, потому что все это складывается в общую корзину, которая формирует обороноспособность. Иначе это не работает, потому что Силы обороны у нас финансируются только из налогов. Их не финансируют международные партнеры. А откуда появятся налоги, если бизнес будет закрываться?” — говорит Шаповал.

Напомним, Кабмин 14 июля внес изменения в порядок определения критически важных предприятий для бронирования военнообязанных, приняв постановление № 847. Согласно документу, областные военные администрации могут определять критически важными только коммунальные предприятия, а также предприятия в следующих сферах:

— сельское, лесное или рыбное хозяйство;

— добывающая промышленность и разработка карьеров;

— перерабатывающая промышленность;

— поставка электрической энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;

— водоснабжение, канализация, обращение с отходами;

— строительство;

— оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

— транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность.

Вопрос бронирования для бизнеса прифронтовых регионов харьковчане поднимали на встрече с Владимиром Зеленским 4 августа. Президент ответил, что правительство его «обязательно проработает».