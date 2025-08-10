Шаповал: майже весь бізнес Харківщини втратив можливість бронюватися через ОВА

Після ухвалення в липні Кабміном нової постанови про бронювання майже весь бізнес втратив можливість отримувати статус критично важливого через обласні військові адміністрації, розповіла в інтерв’ю МГ «Об’єктив» виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

За її словами, для IT-бізнесу залишилася можливість набувати статусу критично важливого лише через Міністерство цифрової трансформації України.

“Нещодавно прийняли нову постанову і тепер через військову адміністрацію не може технологічний бізнес, як і інший бізнес майже весь, не може забронюватися. От у нас новація така відбулася. Там є дуже вичерпний перелік: водопостачання, енергетика. Дуже вичерпний перелік, кого може бронювати військова адміністрація. Всі інші мають бронюватися через профільні міністерства. В умовах, коли на профільні міністерства зараз і так навантаження дуже велике, це буде сильно не сприяти тому, щоб бізнес взагалі мав можливість забронюватися. Для Харкова це взагалі критично. Це дуже погане було рішення, воно було зроблено дуже швидко. Ми його оцінюємо як негативне”, – говорить Шаповал.

Щоб отримати можливість забронювати співробітників, IT-компанія має бути резидентом “Дія.City” або відповідати тим самим критеріям, зокрема мати середню зарплату у розмірі 1200 євро (майже 80 тисяч гривень).

“Ми все ще просимо прозорих критеріїв бронювання для ФОПів. Ми працюємо з нашими Силами оборони для того, щоб рекрутувати людей для них, вмотивованих, які готові йти захищати. І ми знаємо точно, що має бути поповнення, резерв наших Сил оборони. Але водночас ми розуміємо, що має бути прозорий механізм, щоб можна було бізнесу працювати. Забронювати частину своїх критичних фахівців, щоб ФОПи могли забронюватися. Можливо, це може бути за різними критеріями, але має кожен зараз виконувати свою роль, бо це все складається в загальний кошик, що формує обороноздатність. Інакше воно не працює, бо Сили оборони у нас фінансуються тільки з податків. Їх не фінансують міжнародні партнери. А звідки з’являться податки, якщо бізнес буде закриватись?” – каже Шаповал.

Нагадаємо, Кабмін 14 липня вніс зміни до порядку визначення критично важливих підприємств для бронювання військовозобов’язаних, ухваливши постанову № 847. Згідно з документом, обласні військові адміністрації можуть визначати критично важливими лише комунальні підприємства, а також підприємства у наступних сферах:

– сільське, лісове або рибне господарство;

– добувна промисловість і розроблення кар’єрів;

– переробна промисловість;

– постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

– водопостачання, каналізація, поводження з відходами;

– будівництво;

– оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

– транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність.

Питання бронювання для бізнесу прифронтових регіонів харків’яни порушували на зустрічі з Володимиром Зеленським 4 серпня. Президент відповів, що уряд його «обов’язково пропрацює».