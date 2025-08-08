Скоротити комендантську годину на Харківщині збирається Синєгубов – офіційно

Про намір скоротити тривалість комендантської години в Харківській області на прохання бізнесу повідомив у своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми розуміємо потреби економіки. Буде розглянуто запит бізнесу на скорочення тривалості комендантської години – з урахуванням ситуації з безпекою. Підтримка бізнесу є нашим пріоритетом», — написав Синєгубов за підсумками сьогоднішньої зустрічі у межах платформи «Діалог влади та бізнесу».

Раніше в мережі з’явилась інформація, що комендантську годину можуть продовжити до 00:00, але у пресслужбі ХОВА МГ “Об’єктив” це не спростували й не підтвердили, пообіцявши розповісти деталі згодом.

Синєгубов поінформував, що у засіданні платформи «Діалог влади та бізнесу» взяли участь представники ритейлу, банківського сектору, обласного центру зайнятості, податкової служби та інших установ та організацій. Говорили, зокрема, про роздрібну торгівлю.

Начальник ХОВА зазначив, що питання, які підприємці порушували на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 4 серпня під час його візиту в Харків, «вже напрацьовуються» та «частина рішень реалізується». Як повідомлялося, зокрема просили про бронювання для бізнесу прифронтових регіонів.

Синєгубов додав, що під час сьогоднішньої зустрічі підприємцям надали механізми для підтримки бізнесу в умовах повномасштабної війни. Серед основних:

▪️ підтримка від Фонду зайнятості для створення робочих місць;

▪️ участь у програмі компенсації пошкодженого або знищеного майна;

▪️ до 16 тисяч гривень компенсації за працевлаштування ВПО;

▪️ 50% зарплати (до 8 тисяч гривень/місяць) за працевлаштування соціально вразливих категорій;

▪️ до 120 тисяч гривень на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю;

▪️ мікрогранти до 500 тисяч гривень для створення або розвитку бізнесу;

▪️ до 16 мільйонів гривень — для підприємств переробної галузі, які постраждали внаслідок війни.