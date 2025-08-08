Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально

О намерении сократить продолжительность комендантского часа в Харьковской области по просьбе бизнеса сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мы понимаем потребности экономики. Будет рассмотрен запрос бизнеса на сокращение продолжительности комендантского часа — с учетом ситуации с безопасностью. Поддержка бизнеса является нашим приоритетом», — написал Синегубов по итогам сегодняшней встречи в рамках платформы «Диалог власти и бизнеса».

Ранее в сети появилась информация, что комендантский час могут продлить до 00:00, но в пресс-службе ХОВА МГ «Объектив» это не опровергли и не подтвердили, пообещав рассказать подробности позже.

Синегубов сообщил, что в заседании платформы «Диалог власти и бизнеса» приняли участие представители ритейла, банковского сектора, областного центра занятости, налоговой службы и других учреждений и организаций. Говорили, в частности, о розничной торговле.

Начальник ХОВА отметил, что вопросы, которые предприниматели поднимали на встрече с президентом Владимиром Зеленским 4 августа в ходе его визита в Харьков, «уже прорабатываются» и «часть решений реализуется». Как сообщалось, в частности просили о бронировании для бизнеса прифронтовых регионов.

Синегубов добавил, что в ходе сегодняшней встречи предпринимателям представили механизмы для поддержки бизнеса в условиях полномасштабной войны. Среди основных:

▪️ поддержка от Фонда занятости для создания рабочих мест;

▪️ участие в программе компенсации поврежденного или уничтоженного имущества;

▪️ до 16 тысяч гривен компенсации за трудоустройство ВПЛ;

▪️ 50% зарплаты (до 8 тысяч гривен/месяц) за трудоустройство социально уязвимых категорий;

▪️ до 120 тысяч гривен на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью;

▪️ микрогранты до 500 тысяч гривен для создания или развития бизнеса;

▪️ до 16 миллионов гривен — для предприятий перерабатывающей отрасли, пострадавших в результате войны.