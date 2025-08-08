Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально
О намерении сократить продолжительность комендантского часа в Харьковской области по просьбе бизнеса сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Мы понимаем потребности экономики. Будет рассмотрен запрос бизнеса на сокращение продолжительности комендантского часа — с учетом ситуации с безопасностью. Поддержка бизнеса является нашим приоритетом», — написал Синегубов по итогам сегодняшней встречи в рамках платформы «Диалог власти и бизнеса».
Ранее в сети появилась информация, что комендантский час могут продлить до 00:00, но в пресс-службе ХОВА МГ «Объектив» это не опровергли и не подтвердили, пообещав рассказать подробности позже.
Синегубов сообщил, что в заседании платформы «Диалог власти и бизнеса» приняли участие представители ритейла, банковского сектора, областного центра занятости, налоговой службы и других учреждений и организаций. Говорили, в частности, о розничной торговле.
Начальник ХОВА отметил, что вопросы, которые предприниматели поднимали на встрече с президентом Владимиром Зеленским 4 августа в ходе его визита в Харьков, «уже прорабатываются» и «часть решений реализуется». Как сообщалось, в частности просили о бронировании для бизнеса прифронтовых регионов.
Синегубов добавил, что в ходе сегодняшней встречи предпринимателям представили механизмы для поддержки бизнеса в условиях полномасштабной войны. Среди основных:
▪️ поддержка от Фонда занятости для создания рабочих мест;
▪️ участие в программе компенсации поврежденного или уничтоженного имущества;
▪️ до 16 тысяч гривен компенсации за трудоустройство ВПЛ;
▪️ 50% зарплаты (до 8 тысяч гривен/месяц) за трудоустройство социально уязвимых категорий;
▪️ до 120 тысяч гривен на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью;
▪️ микрогранты до 500 тысяч гривен для создания или развития бизнеса;
▪️ до 16 миллионов гривен — для предприятий перерабатывающей отрасли, пострадавших в результате войны.
Читайте также: Десять лет Kharkiv IT Cluster: видят ли айтишники свое будущее в Харькове 📹
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: комендантский час, новости Харькова, Олег Синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2025 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О намерении сократить продолжительность комендантского часа в Харьковской области по просьбе бизнеса сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.".