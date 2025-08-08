Live
  • Пт 08.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.46
  • EUR 48.28

Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально

Общество 21:27   08.08.2025
Елена Нагорная
Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально Фото: ХОВА

О намерении сократить продолжительность комендантского часа в Харьковской области по просьбе бизнеса сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мы понимаем потребности экономики. Будет рассмотрен запрос бизнеса на сокращение продолжительности комендантского часа — с учетом ситуации с безопасностью. Поддержка бизнеса является нашим приоритетом», — написал Синегубов по итогам сегодняшней встречи в рамках платформы «Диалог власти и бизнеса».

Ранее в сети появилась информация, что комендантский час могут продлить до 00:00, но в пресс-службе ХОВА МГ «Объектив» это не опровергли и не подтвердили, пообещав рассказать подробности позже.

Синегубов сообщил, что в заседании платформы «Диалог власти и бизнеса» приняли участие представители ритейла, банковского сектора, областного центра занятости, налоговой службы и других учреждений и организаций. Говорили, в частности, о розничной торговле.

Начальник ХОВА отметил, что вопросы, которые предприниматели поднимали на встрече с президентом Владимиром Зеленским 4 августа в ходе его визита в Харьков, «уже прорабатываются» и «часть решений реализуется». Как сообщалось, в частности просили о бронировании для бизнеса прифронтовых регионов.

Синегубов добавил, что в ходе сегодняшней встречи предпринимателям представили механизмы для поддержки бизнеса в условиях полномасштабной войны. Среди основных:

▪️ поддержка от Фонда занятости для создания рабочих мест;
▪️ участие в программе компенсации поврежденного или уничтоженного имущества;
▪️ до 16 тысяч гривен компенсации за трудоустройство ВПЛ;
▪️ 50% зарплаты (до 8 тысяч гривен/месяц) за трудоустройство социально уязвимых категорий;
▪️ до 120 тысяч гривен на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью;
▪️ микрогранты до 500 тысяч гривен для создания или развития бизнеса;
▪️ до 16 миллионов гривен — для предприятий перерабатывающей отрасли, пострадавших в результате войны.

Читайте также: Десять лет Kharkiv IT Cluster: видят ли айтишники свое будущее в Харькове 📹

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Какой будет погода в Харькове и области в субботу: прогноз на 9 августа
Какой будет погода в Харькове и области в субботу: прогноз на 9 августа
08.08.2025, 18:38
Новости Харькова — главное 8 августа: удар, подробности трагедии в Безлюдовке
Новости Харькова — главное 8 августа: удар, подробности трагедии в Безлюдовке
08.08.2025, 21:42
Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально
Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально
08.08.2025, 21:27
Звездопад Персеиды: когда смотреть харьковчанам и как снять на смартфон 📹
Звездопад Персеиды: когда смотреть харьковчанам и как снять на смартфон 📹
08.08.2025, 20:13
В Купянске остается лишь «экстренка», безопасных путей эвакуации нет — Беседин
В Купянске остается лишь «экстренка», безопасных путей эвакуации нет — Беседин
08.08.2025, 17:48
Что присходит на вокзале в Лозовой после атаки РФ, показал Зеленский (видео)
Что присходит на вокзале в Лозовой после атаки РФ, показал Зеленский (видео)
08.08.2025, 20:45

Новости по теме:

13:43
В Харькове в комендантский час остановили нервного водителя: что нашли копы
14:52
В Харькове водитель с правами из интернета попался копам в комендантский час
14:46
Изменится ли комендантский час на Рождество и Новый год в Харькове
11:20
Школьница не успела вернуться домой из-за комендантского часа в Харькове
10:22
Мобилизация по плану и комендантский час: Совет обороны заседал на Харьковщине

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 августа 2025 в 21:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О намерении сократить продолжительность комендантского часа в Харьковской области по просьбе бизнеса сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.".