Нет спроса на «пункти незламності»: что с комендантским часом на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 21 января пояснил, почему в Харьковской области не сделали послаблений в условиях комендантского часа.

Синегубов напрямую связал решение по комендантскому часу с ситуацией в энергетике региона. Он пояснил: оснований для объявления чрезвычайной ситуации в энергосистеме в Харьковской области пока нет, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Относительно комендантского часа. Менять мы его не планируем. Потому что, в чем идея его изменить: чтобы люди имели возможность круглосуточно добраться до пунктов обогрева, находиться там, добраться до «пунктов незламності» и т.д. Пока спрос на «пункти незламності» и пункты обогрева, к счастью, мы не фиксируем. Если только мы будем понимать, что такая потребность или необходимость есть, конечно, по возможности, при коммуникации с нашими военными, возможно, будем пересматривать сроки действия комендантского часа», — пояснил начальник ХОВА.

Он отметил, что регион постоянно находится под угрозой обстрелов. Враг бьет почти каждый день. Сохраняется угроза массированных атак на энергосистему Украины. Таким образом ситуация в сфере энергетики может меняться.