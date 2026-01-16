Live

Правила комендантского часа меняют, ночью можно выходить на улицу (обновлено)

Общество 11:25   16.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Правила комендантского часа меняют, ночью можно выходить на улицу (обновлено) Фото: bukinfo.com.ua

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине изменили правила комендантского часа. 

Дополнено в 11:25. Денис Шмыгаль уточнил, что именно изменили в правилах комендантского часа.

«Теперь людям будет разрешено выходить без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до пунктов несокрушимости и пунктов обогрева. Фактически, будет действовать такой же подход, как и во время воздушной тревоги», – объяснил Шмыгаль.

10:12. Теперь украинцы могут свободно передвигаться ночью, в комендантский час. Однако это разрешено лишь с одной целью – чтобы добраться до «Пунктов несокрушимости».

«Меняем правила передвижения граждан по улице в комендантский час. Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до «Пунктов несокрушимости», в том числе и ночью», – написал в своем ТГ-канале Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить пересмотр правил комендантского часа на время «чрезвычайно холодной погоды». В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом глава государства сообщил по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины. «У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме», – сказал Зеленский.

