Правила комендантської години міняють, уночі можна виходити з дому (оновлено)

Суспільство 11:25   16.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Правила комендантської години міняють, уночі можна виходити з дому (оновлено) Фото: bukinfo.com.ua

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Україні змінили правила комендантської години. 

Доповнено об 11:25. Денис Шмигаль уточнив, що саме змінили у правилах комендантської години.

“Відтепер людям буде дозволено виходити без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися пунктів незламності та пунктів обігріву. Фактично, буде діяти такий самий підхід, як і під час повітряної тривоги”, – пояснив він.

10:12. Тепер українці можуть вільно пересуватися вночі, у комендантську годину. Однак це дозволено лише з однією метою – щоб дістатися “Пунктів незламності”.

“Змінюємо правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися «Пунктів незламності», зокрема й вночі”, – написав у своєму ТГ-каналі Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати перегляд правил комендантської години на час “надзвичайно холодної погоди”. Загалом в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації. Про це глава держави повідомив за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України. “У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі”, – сказав Зеленський.

Читайте також: Цегла на плиті для обігріву квартири: ефективно чи небезпечно?

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
