Цегла на плиті для обігріву квартири: ефективно чи небезпечно?

У період відключень світла та проблем із теплом деякі мешканці намагаються знайти альтернативні способи обігріву приміщень. Нерідко люди намагаються обігрітися за допомогою лайфхака з цеглою – її кладуть на плиту та включають газ. У Харківській філії “Газмережі” розповіли, чи це ефективно.

Газовики наголошують: це не лише марно, а й небезпечно. Адже в закритих приміщеннях конфорки швидко створюють небезпечну концентрацію чадного газу. Крім того, є й інші причини.

“Мінімум тепла. Цеглина не здатна обігріти приміщення. Псування плити. Газові плити призначені для приготування їжі, а не для опалення“, – зазначили фахівці.

Зважаючи на це, газовики закликали абонентів використовувати лише безпечні способи обігріву.