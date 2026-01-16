Цегла на плиті для обігріву квартири: ефективно чи небезпечно?
У період відключень світла та проблем із теплом деякі мешканці намагаються знайти альтернативні способи обігріву приміщень. Нерідко люди намагаються обігрітися за допомогою лайфхака з цеглою – її кладуть на плиту та включають газ. У Харківській філії “Газмережі” розповіли, чи це ефективно.
Газовики наголошують: це не лише марно, а й небезпечно. Адже в закритих приміщеннях конфорки швидко створюють небезпечну концентрацію чадного газу. Крім того, є й інші причини.
“Мінімум тепла. Цеглина не здатна обігріти приміщення. Псування плити. Газові плити призначені для приготування їжі, а не для опалення“, – зазначили фахівці.
Зважаючи на це, газовики закликали абонентів використовувати лише безпечні способи обігріву.
Читайте також: Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: газ, опалення, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Цегла на плиті для обігріву квартири: ефективно чи небезпечно?», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 09:30;