Live

Цегла на плиті для обігріву квартири: ефективно чи небезпечно?

Суспільство 09:30   16.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Цегла на плиті для обігріву квартири: ефективно чи небезпечно?

У період відключень світла та проблем із теплом деякі мешканці намагаються знайти альтернативні способи обігріву приміщень. Нерідко люди намагаються обігрітися за допомогою лайфхака з цеглою – її кладуть на плиту та включають газ. У Харківській філії “Газмережі” розповіли, чи це ефективно. 

Газовики наголошують: це не лише марно, а й небезпечно. Адже в закритих приміщеннях конфорки швидко створюють небезпечну концентрацію чадного газу. Крім того, є й інші причини.

Мінімум тепла. Цеглина не здатна обігріти приміщення. Псування плити. Газові плити призначені для приготування їжі, а не для опалення“, – зазначили фахівці.

Зважаючи на це, газовики закликали абонентів використовувати лише безпечні способи обігріву.

Читайте також: Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Аналітики ISW зафіксували просування ЗСУ на Харківщині
Аналітики ISW зафіксували просування ЗСУ на Харківщині
16.01.2026, 09:56
Новини Харкова – головне 16 січня: вирували пожежі, удар по енергооб’єкту
Новини Харкова – головне 16 січня: вирували пожежі, удар по енергооб’єкту
16.01.2026, 08:56
Сьогодні 16 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 січня 2026: яке свято та день в історії
16.01.2026, 06:00
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
15.01.2026, 16:37
Як вимикатимуть світло 16 грудня у Харкові й області: графіки
Як вимикатимуть світло 16 грудня у Харкові й області: графіки
15.01.2026, 22:05
ДСНС: дев’ять пожеж вирували в регіоні, три – через удари РФ
ДСНС: дев’ять пожеж вирували в регіоні, три – через удари РФ
16.01.2026, 07:21

Новини за темою:

10.01.2026
Замість газу – вода: без послуги чоловік залишив сусідів у Харкові (відео)
07.01.2026
Фахівці відновлюють подачу газу після ударів “Іскандерами” (відео)
29.12.2025
Два села в Лозівському районі завтра залишаться без газу – причина
24.12.2025
На Золочівщині завтра не буде газу в кількох селах
23.12.2025
У четвер у частині Берестинського району не буде газу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Цегла на плиті для обігріву квартири: ефективно чи небезпечно?», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 09:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській філії “Газмережі” розповіли, чи це ефективно. ".