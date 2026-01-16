Live

Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?

Общество 09:30   16.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В период отключений света и проблем с теплом некоторые жители пытаются найти альтернативные способы обогрева помещений. Нередко люди пытаются обогреться при помощи лайфхака с кирпичом – его кладут на плиту и включают газ. В Харьковском филиале «Газсети» рассказали, эффективно ли это. 

Газовщики акцентируют: это не только бесполезно, но и опасно. Ведь в закрытых помещениях конфорки быстро создают опасную концентрацию угарного газа. Кроме этого, есть и другие причины.

«Минимум тепла. Кирпич не способен обогреть помещение. Порча плиты. Газовые плиты предназначены для приготовления пищи, а не для отопления», – отметили специалисты.

Ввиду этого, газовщики призвали абонентов использовать только безопасные способы обогрева.

