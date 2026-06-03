За 600 грн продавал локации СОУ: парня на Харьковщине подозревают в госизмене

Правоохранители задержали на Харьковщине 17-летнего студента местного колледжа. Следствие считает, что подросток был агентом РФ.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, его приоритетными целями были запасные командные пункты и укрепрайоны Сил обороны, по которым оккупанты готовили удары управляемыми авиабомбами.

«Спецслужбы РФ завербовали юношу, когда он пытался на Telegram-каналах «заказать» физическую расправу над своим отчимом из-за семейного конфликта. Так, в одном из чатов несовершеннолетнем ответили из рф, что обещают ликвидировать его родственника в обмен на шпионаж в интересах страны-агрессора”, — установили в СБУ.

Чтобы выполнить вражескую задачу, фигурант объезжал местность под видом рабочих поездок от КП, где он подрабатывал на ремонте автодорог и тротуаров, добавили правоохранители.

«В ходе разведвылазок фигурант обозначал на гугл-картах места наибольшего сосредоточения личного состава и техники украинских войск. Также он фиксировал электронные геолокации объектов, которые, по его мнению, защитники Харьковщины могли использовать в качестве логистических баз», — отметили в СБУ.

За выполненные задания парень получил от «куратора» денежное вознаграждение в размере 645 гривен, установили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители задержали подростка в комнате студенческого общежития. Во время обысков у него изъяли смартфон, на котором он хранил фото и координаты потенциальных целей для передачи врагу, уточнили в СБУ.

Парню сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он находится в СИЗО. Учитывая возраст подозреваемого, ему грозит до 15 лет тюрьмы.