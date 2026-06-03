За 600 грн продавав локації СОУ: студента на Харківщині підозрюють у держзраді
Правоохоронці затримали на Харківщині 17-річного студента місцевого коледжу. Слідство вважає, що підліток був агентом РФ.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, його пріоритетними цілями були запасні командні пункти та укріпрайони Сил оборони, по яких окупанти готували удари керованими авіабомбами.
“Російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався на телеграм-каналах “замовити” фізичну розправу над своїм вітчимом через сімейний конфлікт. Так, в одному з чатів неповнолітньому відповіли з рф, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство в інтересах країни-агресорки”, – встановили в СБУ.
Щоб виконати вороже завдання, фігурант об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок від КП, де він підробляв на ремонті автодоріг і тротуарів, додали правоохоронці.
“Під час розвідвилазок фігурант позначав на гугл-картах місця найбільшого зосередження особового складу і техніки українських військ. Також він фіксував електронні геолокації об’єктів, які, на його думку, оборонці Харківщини могли використовувати як логістичні бази”, – зазначили в СБУ.
За виконані завдання хлопець отримав від «куратора» грошову винагороду у розмірі 645 гривень, встановили в Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці затримали підлітка в кімнаті студентського гуртожитку. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, на якому він зберігав фото і координати потенційних «цілей» для передачі ворогу, уточнили в СБУ.
Хлопцю повідомили про підозру у держзраді. Зараз він перебуває у СІЗО. Враховуючи вік підозрюваного, йому загрожує до 15 років тюрми.
Читайте також: Передавав «войсами» локації СОУ: підліток з Харківщини міг працювати на РФ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: державна зрада, підозра, СБУ, студент;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За 600 грн продавав локації СОУ: студента на Харківщині підозрюють у держзраді», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 13:47;