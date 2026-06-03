За 600 грн продавав локації СОУ: студента на Харківщині підозрюють у держзраді

Правоохоронці затримали на Харківщині 17-річного студента місцевого коледжу. Слідство вважає, що підліток був агентом РФ.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, його пріоритетними цілями були запасні командні пункти та укріпрайони Сил оборони, по яких окупанти готували удари керованими авіабомбами.

“Російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався на телеграм-каналах “замовити” фізичну розправу над своїм вітчимом через сімейний конфлікт. Так, в одному з чатів неповнолітньому відповіли з рф, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство в інтересах країни-агресорки”, – встановили в СБУ.

Щоб виконати вороже завдання, фігурант об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок від КП, де він підробляв на ремонті автодоріг і тротуарів, додали правоохоронці.

“Під час розвідвилазок фігурант позначав на гугл-картах місця найбільшого зосередження особового складу і техніки українських військ. Також він фіксував електронні геолокації об’єктів, які, на його думку, оборонці Харківщини могли використовувати як логістичні бази”, – зазначили в СБУ.

За виконані завдання хлопець отримав від «куратора» грошову винагороду у розмірі 645 гривень, встановили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці затримали підлітка в кімнаті студентського гуртожитку. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, на якому він зберігав фото і координати потенційних «цілей» для передачі ворогу, уточнили в СБУ.

Хлопцю повідомили про підозру у держзраді. Зараз він перебуває у СІЗО. Враховуючи вік підозрюваного, йому загрожує до 15 років тюрми.