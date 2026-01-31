Live

Шмигаль та Зеленський пояснили, що сталося в енергосистемі України

Події 12:39   31.01.2026
Оксана Горун
Шмигаль та Зеленський пояснили, що сталося в енергосистемі України

Блекаут, який стався в Києві, Харкові та Житомирській області, виник через відключення ліній між енергосистемами Румунії та Молдови, а також – між західною та центральною частинами України.

Таке пояснення дав міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Що спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень. Енергетики Укренерго працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено”, – написав Шмигаль.

На ситуацію відреагував і президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що заслухав доповіді Шмигаля та прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко про аварійну ситуацію в енергосистемі, яка виникла “з технологічних причин на лініях між енергосистемами нашої держави та Молдови”.

“Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання – стабілізувати ситуацію найближчим часом”, – зазначив Зеленський.

Читайте також: Крижаний дощ: частина окружної Харкова – непроїзна, траси відкрили

Нагадаємо, через проблеми в енергосистемі НЕК “Укренерго” вдалося до екстрених відключень, зокрема, в Харківській області. У Харкові через це зупинився електротранспорт, з трьох гілок метро працює лише одна – Холодногірсько-Заводська.

Автор: Оксана Горун
Блекаут, який стався в Києві та Харкові, виник через відключення ліній між енергосистемами Румунії та Молдови, а також – між західною та центральною частинами України