Крижаний дощ: частина окружної Харкова – непроїзна, траси відкрили

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області вранці 31 січня повідомила про відновлення руху великовантажного транспорту трасами на Київ та Дніпро, але окружна ще не повністю безпечна.

Рух автівок масою понад 10 тонн відновили з 06:00 31 січня на трасах: М-29 (Харків – Берестин – Перещепине – Дніпро на ділянці км 0+000 – км 127+735), а також М-03 (Київ – Харків – Довжанський до межі з Полтавською областю).

“Разом з тим, залишається обмеженим рух для великовагових транспортних засобів та пасажирського транспорту (великих автобусів) на ділянці від авторинку “Лоск” до мікрорайону Горизонт. Просимо учасників дорожнього руху враховувати зазначену інформацію під час планування маршрутів та дотримуватися вимог безпеки дорожнього руху”, – попередила Служба відновлення.

Про обмеження руху на низці трас напередодні інформувала Нацполіція. Причиною стали складні погодні умови – сніг та крижаний дощ. Вранці 31 січня ця небезпека не минула.

“Станом на ранок 31 січня Харківщина все ще перебуває під впливом складних погодних умов. По області хмарно, місцями спостерігаються мряка, крижаний дощ та мокрий сніг, що створює підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху. Температура повітря впродовж останньої доби коливалася від -2 до -9. Покриття автомобільних доріг переважно мокре та для запобігання ожеледиці та збереження безпечного проїзду системно обробляється протиожеледними матеріалами“, – пояснили дорожники

Наразі траси в області розчищають понад 80 одиниць техніки. Минулої доби вже використали понад 2500 тонн різних протиожеледних матеріалів. Водіїв закликають зберігати дистанцію та швидкісний режим.