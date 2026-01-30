Рух низкою трас Харківщини обмежують через крижаний дощ і сніг – список

Рух великовагового (понад 10 тонн) та великогабаритного транспорту, а також великих автобусів обмежують на окремих ділянках доріг через різке погіршення погодних умов – дощ, крижаний дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та пориви вітру.

Про це повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Із 21:00 30 січня до 09:00 31 січня заборонений рух великовагових транспортних засобів на трасі М-03 від Харкова до Полтавської області.

Також на цей період закрито рух ділянкою автодороги від ринку “Лоск” до мікрорайону Горизонт для великих автобусів.

У Полтавській області так само перекрито рух на трасі М-03 від Харківської до Київської областей.

Також у межах Харківщини тимчасово закривається рух для великовагового транспорту на автодорозі М-29.

“На всій території Харківщини тривають опади у вигляді крижаного дощу, місцями — мокрого снігу. На дорогах утворюється ожеледиця. Упродовж цієї ночі та наступного дня по регіону також прогнозують значний сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Дорожні служби працюють у посиленому режимі. Задіяно понад 100 одиниць спецтехніки та майже 250 працівників, роботи ведуться цілодобово”, – пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, значні зміни погоди очікуються у Харківській області. Із цього приводу до мешканців регіону звернувся начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він попередив, що вже завтра, 31 січня, через вторгнення арктичної повітряної маси в області буде різке похолодання. У ніч проти 1 лютого температура впаде до 20-25 морозу. Вдень може бути до -19. Це триватиме щонайменше до 6 лютого.