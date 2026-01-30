Live

Повернення морозів, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 31 січня

Погода 20:20   30.01.2026
Олена Нагорна
Повернення морозів, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 31 січня

У суботу, 31 січня, у Харкові та області йтимуть сніг та мокрий сніг, місцями з дощем. Можливе налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

У Харкові протягом доби термометри показуватимуть від 6 до 8 градусів морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура протягом доби становитиме від 5 до 10 морозу, місцями від 0 до 3 градусів із позначкою «мінус».

Вітер північної чверті – 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

У суботу новий потужний антициклон із півночі витіснятиме поступово ці вологі циклонічні залишки з території України, щоб лобіювати свої морозні інтереси. Тому в суботу в більшості областей України вже пануватиме морозна погода“, – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, значні зміни погоди очікуються у Харківській області. Із цього приводу до мешканців регіону звернувся начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він попередив, що вже завтра, 31 січня, через вторгнення арктичної повітряної маси в області буде різке похолодання. Вночі температура падатиме до 20-25 морозу. Вдень може бути до -19. Це триватиме щонайменше до 6 лютого.

Читайте також: Зараз вже варто зберігати горобців – харківський біолог (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Нове відділення буде в дитячій лікарні в Харкові: ХАЦ пише про завищення цін
Нове відділення буде в дитячій лікарні в Харкові: ХАЦ пише про завищення цін
30.01.2026, 20:41
Два тролейбуси змінять маршрут у Харкові
Два тролейбуси змінять маршрут у Харкові
30.01.2026, 17:40
Чоловіка судитимуть за вбивство собаки у своєму городі під Харковом
Чоловіка судитимуть за вбивство собаки у своєму городі під Харковом
30.01.2026, 17:55
Харківщина готується до сильних морозів: Синєгубов звернувся до жителів
Харківщина готується до сильних морозів: Синєгубов звернувся до жителів
30.01.2026, 14:44
Дітей евакуюють із сіл Старосалтівської громади на Харківщині
Дітей евакуюють із сіл Старосалтівської громади на Харківщині
30.01.2026, 18:26
Не пропустив пішохода: 75-річному водієві повідомили про підозру
Не пропустив пішохода: 75-річному водієві повідомили про підозру
30.01.2026, 17:22

Новини за темою:

30.01.2026
Повернення морозів, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 31 січня
30.01.2026
“Наркоман” – спікер СОУ зреагував на слова Герасимова про Куп’янськ-Вузловий
30.01.2026
Мінкульт не дає знести в Харкові пам’ятник окупанту: дані деколонізаторів
30.01.2026
Дітей евакуюють із сіл Старосалтівської громади на Харківщині
30.01.2026
Чоловіка судитимуть за вбивство собаки у своєму городі під Харковом


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Повернення морозів, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 31 січня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2026 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 31 січня, у Харкові та області йтимуть сніг та мокрий сніг, місцями з дощем. Можливе налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.".