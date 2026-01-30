Повернення морозів, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 31 січня
У суботу, 31 січня, у Харкові та області йтимуть сніг та мокрий сніг, місцями з дощем. Можливе налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
У Харкові протягом доби термометри показуватимуть від 6 до 8 градусів морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура протягом доби становитиме від 5 до 10 морозу, місцями від 0 до 3 градусів із позначкою «мінус».
Вітер північної чверті – 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви до 15-20 м/с.
“У суботу новий потужний антициклон із півночі витіснятиме поступово ці вологі циклонічні залишки з території України, щоб лобіювати свої морозні інтереси. Тому в суботу в більшості областей України вже пануватиме морозна погода“, – пише синоптикиня Наталка Діденко.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, значні зміни погоди очікуються у Харківській області. Із цього приводу до мешканців регіону звернувся начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він попередив, що вже завтра, 31 січня, через вторгнення арктичної повітряної маси в області буде різке похолодання. Вночі температура падатиме до 20-25 морозу. Вдень може бути до -19. Це триватиме щонайменше до 6 лютого.
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
30 Січня 2026 в 20:20