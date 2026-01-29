Live

Зараз вже варто зберігати горобців – харківський біолог (відео)

Суспільство 21:27   29.01.2026
Олена Нагорна
Зараз вже варто зберігати горобців – харківський біолог (відео) Фото: animalia.bio

Скорочення кількості горобців у Харківській області констатував у коментарі МГ «Об’єктив» завідувач культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку Євген Кіося.

“Горобців колись було дуже багато. Їх було більше, ніж голубів. Більше, ніж інших видів птахів. Зараз горобців стало менше. Тому зараз вже варто зберігати горобців”, – вважає Кіося.

Водночас синиці, за його словами, наразі є найбільш поширеним видом птахів у регіоні.

Щодо цікавих видів, яких можна побачити на Харківщині взимку, Кіося виділив омелюхів та дроздів.

“Омелюхи й дрозди, на відміну від синичок чи повзиків, літають дуже великими зграями. Інколи можна побачити 100-200, декілька сотень цих птахів, які прилітають всі разом, обносять якесь дерево, на якому росте омела, наприклад. А снігурі на їхньому фоні менш помітні. Я їх бачив, може, один раз цього року, але такою дуже невеличкою зграйкою. Я навіть не впевнений на 100%, що це були вони. За містом, мабуть, їх більша ймовірність побачити, ніж у самому місті”, – говорить біолог.

Нагадаємо, також Кіося розповів МГ “Об’єктив”, що взимку робити та наповнювати годівниці потрібно, щоб врятувати синиць, горобців та повзиків. Голуби й великі воронові птахи, на його думку, підгодовування в холодну пору року не потребують, оскільки самі легко знаходять собі їжу.

Читайте також: «Пункти незламності» для котів і птахів облаштовують у Харкові через морози 📹

Автор: Олена Нагорна
