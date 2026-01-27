Підгодовувати голубів у Харкові не радить біолог (відео)
Голуби є тими птахами, які не потребують додаткового підгодовування взимку, сказав у коментарі МГ «Об’єктив» завідувач культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку Євген Кіося.
“Це не дикі птахи, це здичавілі домашні птахи. Ми самі їх розвели, і збільшувати їхню чисельність у місті я вважаю недоцільним”, – пояснив свою позицію Кіося.
По-перше, голуби самі здатні знайти собі їжу в умовах міста. По-друге, їх обов’язково хтось підгодовує, аргументував біолог.
“Тобто є люди, які люблять щось висипати просто на асфальт або на плитку. І там прилітає сто п’ятсот голубів і з’їдає це все, що їм насипали. Спеціально турбуватися про підгодівлю голубів я б пересічним людям не радив”, – продовжив Кіося.
За його твердженням, не потребують підгодівлі і великі воронові птахи, які також можуть добути їжу самостійно: ворони, галки, сороки, круки.
Робити та наповнювати годівниці треба, аби врятувати взимку синиць, горобців та повзиків, наголосив Кіося. Ці маленькі птахи остигають швидше, ніж великі, тому ризики для них значно вищі. Докладніше – у репортажі.
Читайте також: Відлига починається, дощ: прогноз погоди по Харкові та області на 28 січня
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Суспільство, Харків; Теги: зима, новини Харкова, птицы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Підгодовувати голубів у Харкові не радить біолог (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2026 в 21:22;