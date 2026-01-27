Live

Підгодовувати голубів у Харкові не радить біолог (відео)

Оригінально 21:22   27.01.2026
Олена Нагорна
Голуби є тими птахами, які не потребують додаткового підгодовування взимку, сказав у коментарі МГ «Об’єктив» завідувач культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку Євген Кіося.

“Це не дикі птахи, це здичавілі домашні птахи. Ми самі їх розвели, і збільшувати їхню чисельність у місті я вважаю недоцільним”, – пояснив свою позицію Кіося.

По-перше, голуби самі здатні знайти собі їжу в умовах міста. По-друге, їх обов’язково хтось підгодовує, аргументував біолог.

“Тобто є люди, які люблять щось висипати просто на асфальт або на плитку. І там прилітає сто п’ятсот голубів і з’їдає це все, що їм насипали. Спеціально турбуватися про підгодівлю голубів я б пересічним людям не радив”, – продовжив Кіося. 

За його твердженням, не потребують підгодівлі і великі воронові птахи, які також можуть добути їжу самостійно: ворони, галки, сороки, круки.

Робити та наповнювати годівниці треба, аби врятувати взимку синиць, горобців та повзиків, наголосив Кіося. Ці маленькі птахи остигають швидше, ніж великі, тому ризики для них значно вищі. Докладніше – у репортажі.

Автор: Олена Нагорна
