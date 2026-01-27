Подкармливать голубей в Харькове не советует биолог (видео)
Голуби являются теми птицами, которые не нуждаются в дополнительном подкармливании зимой, сказал в комментарии МГ «Объектив» заведующий культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка Евгений Киося.
«Это не дикие птицы, это одичавшие домашние птицы. Мы сами их развели, и увеличивать их численность в городе я считаю нецелесообразным», — пояснил свою позицию Киося.
Во-первых, голуби сами способны найти себе пищу в городских условиях. Во-вторых, их обязательно кто-то подкармливает, аргументировал биолог.
«Есть люди, которые любят что-то высыпать прямо на асфальт или на плитку. И туда прилетает сто пятьсот голубей и съедает все, что им насыпали. Специально беспокоиться о подкормке голубей я бы обычным людям не советовал», — продолжил Киося.
Также, по его утверждению, не нуждаются в подкормке крупные врановые птицы, которые также могут добыть пищу самостоятельно: вороны, галки, сороки.
Делать и наполнять кормушки нужно, чтобы спасти зимой синиц, воробьев и ползунов, подчеркнул Киося. Эти маленькие птицы остывают быстрее, чем крупные, поэтому риски для них значительно выше. Подробнее — в репортаже.
