Відлига починається, дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 28 січня
У середу, 28 січня, у Харкові та області – хмарно, невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень місцями слабкий туман. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі термометри покажуть від 7 до 9 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 градусів з позначкою “плюс”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі становитиме 5-10 градусів морозу, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.
Вітер південно-східний – 7-12 м/с.
Як повідомляла МГ «Об’єктив», Регіональний центр із гідрометеорології опублікував попередній прогноз на лютий. Метеорологи передбачають, що останній місяць зими буде теплішим за норму. Середньомісячна температура становитиме 2,4 градуса морозу – при кліматичній нормі у майже -4.
Читайте також: У середу в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Відлига починається, дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 28 січня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2026 в 20:09;