Live

Відлига починається, дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 28 січня

Погода 20:09   27.01.2026
Олена Нагорна
Відлига починається, дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 28 січня

У середу, 28 січня, у Харкові та області – хмарно, невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень місцями слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 7 до 9 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 градусів з позначкою “плюс”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме 5-10 градусів морозу, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», Регіональний центр із гідрометеорології опублікував попередній прогноз на лютий. Метеорологи передбачають, що останній місяць зими буде теплішим за норму. Середньомісячна температура становитиме 2,4 градуса морозу – при кліматичній нормі у майже -4.

Читайте також: У середу в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вихопив смартфон і гроші: у Харкові на вулиці чоловік пограбував підлітка
Вихопив смартфон і гроші: у Харкові на вулиці чоловік пограбував підлітка
27.01.2026, 20:26
«Шахедами» атакувала РФ поїзд на Харківщині: виникла пожежа, троє загиблих
«Шахедами» атакувала РФ поїзд на Харківщині: виникла пожежа, троє загиблих
27.01.2026, 20:43
Не діамантами єдиними: нові фаворити серед дорогоцінного каміння в моді 2026
Не діамантами єдиними: нові фаворити серед дорогоцінного каміння в моді 2026
27.01.2026, 18:24
Щоб у харків’ян був шанс: про що антикорупціонери домовилися з мерією (відео)
Щоб у харків’ян був шанс: про що антикорупціонери домовилися з мерією (відео)
27.01.2026, 17:59
Новини Харкова – головне за 27 січня: проблеми зі світлом, атака на поїзд
Новини Харкова – головне за 27 січня: проблеми зі світлом, атака на поїзд
27.01.2026, 20:51
Мобільний зв’язок та інтернет під час блекаутів: що роблять на Харківщині
Мобільний зв’язок та інтернет під час блекаутів: що роблять на Харківщині
27.01.2026, 18:53

Новини за темою:

27.01.2026
Вихопив смартфон і гроші: у Харкові на вулиці чоловік пограбував підлітка
27.01.2026
Відлига починається, дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 28 січня
27.01.2026
FPV-дрон вдарив по цивільному авто на Харківщині: поранено подружжя
27.01.2026
Мобільний зв’язок та інтернет під час блекаутів: що роблять на Харківщині
27.01.2026
Щоб у харків’ян був шанс: про що антикорупціонери домовилися з мерією (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Відлига починається, дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 28 січня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2026 в 20:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 28 січня, у Харкові та області – хмарно, невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень місцями слабкий туман. На дорогах ожеледиця.".