Відлига починається, дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 28 січня

У середу, 28 січня, у Харкові та області – хмарно, невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень місцями слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 7 до 9 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 градусів з позначкою “плюс”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме 5-10 градусів морозу, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», Регіональний центр із гідрометеорології опублікував попередній прогноз на лютий. Метеорологи передбачають, що останній місяць зими буде теплішим за норму. Середньомісячна температура становитиме 2,4 градуса морозу – при кліматичній нормі у майже -4.