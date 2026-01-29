Live

Сейчас уже стоит сохранять воробьев — харьковский биолог (видео)

Общество 21:27   29.01.2026
Елена Нагорная
Сейчас уже стоит сохранять воробьев — харьковский биолог (видео)

Сокращение количества воробьев в Харьковской области констатировал в комментарии МГ «Объектив» заведующий культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка Евгений Киося.

«Воробьев когда-то было очень много. Их было больше, чем голубей. Больше, чем других видов птиц. Сейчас воробьев стало меньше. Поэтому сейчас уже стоит сохранять воробьев», — считает Киося.

В то же время синицы, по его словам, сейчас являются наиболее распространенным видом птиц в регионе.

Что касается интересных видов, которых можно увидеть в Харьковской области зимой, Киося выделил свиристелей и дроздов.

«Свиристели и дрозды, в отличие от синичек или поползней, летают очень большими стаями. Иногда можно увидеть 100-200, несколько сотен этих птиц, которые прилетают все вместе, обносят какое-то дерево, на котором растет омела, например. А снегири на их фоне менее заметны. Я их видел, может, один раз в этом году, но такой очень небольшой стайкой. Я даже не уверен на 100%, что это были они. За городом, пожалуй, их больше вероятность увидеть, чем в самом городе», — говорит биолог.

Напомним, также Киося рассказал МГ «Объектив», что зимой делать и наполнять кормушки нужно, чтобы спасти синиц, воробьев и поползней. Голуби и крупные врановые птицы, по его мнению, в подкармливании в холодное время года не нуждаются, так как сами легко находят себе пищу.

Читайте также: «Пункти незламності» для котов и птиц обустраивают в Харькове из-за морозов 📹

Автор: Елена Нагорная
