Сейчас уже стоит сохранять воробьев — харьковский биолог (видео)
Сокращение количества воробьев в Харьковской области констатировал в комментарии МГ «Объектив» заведующий культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка Евгений Киося.
«Воробьев когда-то было очень много. Их было больше, чем голубей. Больше, чем других видов птиц. Сейчас воробьев стало меньше. Поэтому сейчас уже стоит сохранять воробьев», — считает Киося.
В то же время синицы, по его словам, сейчас являются наиболее распространенным видом птиц в регионе.
Что касается интересных видов, которых можно увидеть в Харьковской области зимой, Киося выделил свиристелей и дроздов.
«Свиристели и дрозды, в отличие от синичек или поползней, летают очень большими стаями. Иногда можно увидеть 100-200, несколько сотен этих птиц, которые прилетают все вместе, обносят какое-то дерево, на котором растет омела, например. А снегири на их фоне менее заметны. Я их видел, может, один раз в этом году, но такой очень небольшой стайкой. Я даже не уверен на 100%, что это были они. За городом, пожалуй, их больше вероятность увидеть, чем в самом городе», — говорит биолог.
Напомним, также Киося рассказал МГ «Объектив», что зимой делать и наполнять кормушки нужно, чтобы спасти синиц, воробьев и поползней. Голуби и крупные врановые птицы, по его мнению, в подкармливании в холодное время года не нуждаются, так как сами легко находят себе пищу.
- • Дата публикации материала: 29 января 2026 в 21:27;