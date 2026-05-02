Бил отца: в Харькове копы задержали 41-летнего мужчину

Происшествия 14:44   02.05.2026
Оксана Горун
Семейная драма в Харькове: в полицию обратилась женщина, заявив, что ее мужа избил собственный сын.

«Событие произошло в Индустриальном районе. В полицию обратилась жена потерпевшего и сообщила о преступлении. Дома между мужчинами произошла стычка, в результате которого сын нанес своему отцу множественные удары. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

41-летнего подозреваемого полицейские задержали на месте события. Ему грозит срок до восьми лет.

Ранее мы сообщали, что в суд передали дело 44-летнего жителя Чугуевского района. По версии следствия, он до смерти избил свою сожительницу.

