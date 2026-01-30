Возвращение морозов, опасный гололед: погода в Харькове и области на 31 января
В субботу, 31 января, в Харькове и области будут идти снег и мокрый снег, местами с дождем. Возможно налипание мокрого снега. На дорогах гололед.
В Харькове в течение суток термометры будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура в течение суток составит от 5 до 10 мороза, местами от 0 до 3 градусов с отметкой «минус».
Ветер северной четверти — 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с.
«В субботу новый мощный антициклон с севера будет постепенно вытеснять эти влажные циклонические остатки с территории Украины, чтобы лоббировать свои морозные интересы. Поэтому в субботу в большинстве областей Украины уже будет царить морозная погода», — пишет синоптик Наталья Диденко.
Как сообщала МГ «Объектив», значительные изменения погоды ожидаются в Харьковской области. По этому поводу к жителям региона обратился начальник ХОВА Олег Синегубов. Он предупредил, что уже завтра, 31 января, из-за вторжения арктической воздушной массы в области будет резкое похолодание. В ночь на 1 февраля температура упадет до 20-25 мороза. Днем может быть до -19. Это продлится как минимум до 6 февраля.
