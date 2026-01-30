Харківщина готується до сильних морозів: Синєгубов звернувся до жителів
На Харківщині очікують значні зміни погоди, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що сьогодні, 30 січня, на території області спостерігаються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
«Протягом доби температура повітря буде знижуватися, очікується помірний сніг, туман із видимістю 200-500 метрів», – розповів голова ХОВА.
За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, станом на 14:00 на дорогах державного значення працюють понад 70 одиниць спецтехніки.
«Роботу дорожників ускладнюють крижаний дощ та різке зниження температури повітря – від +2° до -5°. Попри складні погодні умови, проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено», – йдеться у повідомленні.
Відео: Олег Синєгубов
Відео: Олег Синєгубов
У ХОВА додали, що із 31 січня через вторгнення арктичної повітряної маси очікується різке похолодання.
«Вночі температура знижуватиметься до 20–25° морозу, вдень — до 11–19° морозу. Холодна морозна погода збережеться щонайменше до 6 лютого. Усі служби регіону готові до посиленого режиму роботи для ліквідації наслідків негоди», – підкреслив Синєгубов.
В ОВА нагадали, що в області працює 841 «пункт незламності». На випадок надзвичайної ситуації підготували додатково 354 пунктів обігріву.
«Прохання до жителів області враховувати прогноз погоди під час планування поїздок та повсякденних справ, бути уважними на дорогах і тротуарах. У разі виникнення труднощів звертайтеся до відповідних служб, допомога буде надана оперативно», – звернувся голова ХОВА.
Читайте також: Циклон прийде на Харківщину 30 січня: температура опуститься від +3 до -15
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: морозы, новини Харкова, Олег Синегубов, погода;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харківщина готується до сильних морозів: Синєгубов звернувся до жителів», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2026 в 14:44;