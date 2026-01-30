Харківщина готується до сильних морозів: Синєгубов звернувся до жителів

На Харківщині очікують значні зміни погоди, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що сьогодні, 30 січня, на території області спостерігаються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

«Протягом доби температура повітря буде знижуватися, очікується помірний сніг, туман із видимістю 200-500 метрів», – розповів голова ХОВА.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, станом на 14:00 на дорогах державного значення працюють понад 70 одиниць спецтехніки.

«Роботу дорожників ускладнюють крижаний дощ та різке зниження температури повітря – від +2° до -5°. Попри складні погодні умови, проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено», – йдеться у повідомленні.

Відео: Олег Синєгубов

У ХОВА додали, що із 31 січня через вторгнення арктичної повітряної маси очікується різке похолодання.

«Вночі температура знижуватиметься до 20–25° морозу, вдень — до 11–19° морозу. Холодна морозна погода збережеться щонайменше до 6 лютого. Усі служби регіону готові до посиленого режиму роботи для ліквідації наслідків негоди», – підкреслив Синєгубов.

В ОВА нагадали, що в області працює 841 «пункт незламності». На випадок надзвичайної ситуації підготували додатково 354 пунктів обігріву.

«Прохання до жителів області враховувати прогноз погоди під час планування поїздок та повсякденних справ, бути уважними на дорогах і тротуарах. У разі виникнення труднощів звертайтеся до відповідних служб, допомога буде надана оперативно», – звернувся голова ХОВА.