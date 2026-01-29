Циклон прийде на Харківщину 30 січня: температура опуститься від +3 до -15

Циклон, який принесе дощ, мокрий сніг та з ними різке похолодання, насувається на Харківську область. Він зайде на територію України з боку Сумщини 30 січня.

Протягом дня очікується поступове зниження температури – від 3 градусів тепла до 8 морозу. Помірні опади триватимуть до вечора 31 січня, при цьому стовпчики термометрів опустяться вже до 10-15 градусів зі знаком “мінус”. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожньої обстановки, утворення ожеледиці та зниження видимості, попереджають у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області з посиланням на дані синоптиків.

Крім того, з 1 по 3 лютого в Україні очікується надходження аномально холодних повітряних мас – температура може знизитися до 25-30 градусів морозу.

Дорожники закликають:

заздалегідь планувати поїздки та за можливості утриматися від далеких переїздів у період негоди;

перевірити технічний стан транспортних засобів, зокрема гальмівну систему, акумулятор, освітлення та шини;

мати при собі теплі речі, запас палива, засоби зв’язку та аварійний комплект;

дотримуватися безпечної швидкості та дистанції на дорогах.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, після короткого потепління на Харківщину знову йдуть сильні морози. Суттєва відлига завершується в Україні 29 січня, прогнозувала синоптикиня Наталка Діденко. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, пік морозів припаде на перші дні лютого. Уночі в понеділок, 2 лютого, взагалі прогнозують до -25.