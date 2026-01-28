Морози знову накриють Україну: коли на Харківщині прогнозують -25 градусів

Після кількох днів потепління в Україні знову вдарить сильний мороз. За прогнозом, вже наприкінці січня температура почне стрімко падати.

«Завтра, фактично, єдиний теплий день з найближчої перспективи – скрізь відлига і опади, мокрий сніг або дощ. Із 30-го січня почне поступово тиснути-відтісняти атлантичну вологу і тепліше повітря потужний антициклон. Південь та південний схід протримаються найдовше з теплішою погодою, проте з 1-го лютого скрізь переважатиме в Україні холодна чи дуже холодна погода», – зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

За її попередніми даними, пік морозів прийдеться на 1-3 лютого.

У Регіональному центрі з гідрометеорології прогнозують зниження температури на Харківщині вже 31 січня – протягом доби очікують до 4 – 9 градусів морозу. Вже 1 лютого холод посилиться – вночі стовпчики термометрів опустяться до 18 градусів з позначкою «мінус», вдень 10 – 15 градусів морозу. А наступного понеділка, 2 лютого, вночі очікують 20 – 25 градусів морозу, вдень від 13 до 18 градусів.